John Heitinga reageert op terugkeer als trainer naar Ajax en dankt Arne Slot: 'De jaren in Engeland hebben me goed gedaan'

John Heitinga en Ajax hebben een akkoord bereikt over het hoofdtrainerschap in Amsterdam. De oud-Ajacied, die eerder al interim-trainer was, tekent tot de zomer van 2027. Heitinga dankt Nederlandse toptrainer Arne Slot: "De afgelopen jaren in Engeland hebben me goed gedaan."

John Heitinga krijgt Marcel Keizer, die eerder ook al trainer was bij Ajax, als assistent erbij, hij tekent een contract met dezelfde looptijd. Eerder was het duo ook al samen werkzaam in Amsterdam, toen waren de rollen omgedraaid en waren zij werkzaam bij Jong Ajax.

Engeland

Heitinga was in 2023 ook al kort hoofdtrainer van Ajax, na het vertrek van Alfred Schreuder. Toen al hoopte hij dat hij die tijd mocht voortzetten, maar na onenigheid met toenmalig technisch directeur Sven Mislintat gebeurde dat niet. Heitinga deed toen twee jaar ervaring op in Engeland in de Premier League.

Arne Slot

Eerst deed hij dat een jaartje bij West Ham United, onder David Moyes. Afgelopen seizoen deed hij dat bij Liverpool, onder oud-Feyenoord-trainer Arne Slot. Die hij bedankt voor het mooie jaar. "Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen. De afgelopen jaren in Engeland hebben me goed gedaan. Ik heb me naast David Moyes en Arne Slot verder kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd in de keuken kunnen kijken van twee grote clubs."

Eerherstel bij Ajax

Nu heeft Heitinga enorm zin om in Amsterdam weer het hoofdtrainerschap op te pakken. "Ik ben klaar om als hoofdtrainer verder te gaan en ik vind het eervol dat ik die kans krijg bij Ajax." Ook in Amsterdam zijn ze blij met de terugkeer van een clubicoon.

Technisch directeur Alex Kroes zegt het volgende in het persbericht van Ajax: "John is een goede trainer met een enorme drive. Hij is ambitieus en heeft zich de afgelopen jaren in de Premier League en in de UEFA Champions League verder ontwikkeld. Marijn (Beuker, algemeen directeur, red.) en ik hebben vorig jaar al met hem gesproken en sindsdien hebben we contact gehouden."

Presentatie

Heitinga zal in de eerste week van de voorbereiding, beginnend op maandag 26 juni, gepresenteerd worden aan de pers. "John kent de club goed en wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met Marcel onze spelers beter gaat maken en gaat voortborduren op de vooruitgang die sinds vorige zomer is geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van topsportcultuur en discipline. Het is goed dat vroeg in de zomerstop duidelijk is dat zij vanaf eind juni voor de groep staan."