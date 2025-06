Ex-topvoetballer Wim Kieft ziet probleem bij Oranje: 'Memphis Depay blijft achter'

Oud-voetballer Wim Kieft heeft de achilleshiel van het Nederlands elftal aangewezen. Volgens hem beschikt Oranje over goede spelers, maar ontbreekt er nog wat in de aanval.

Oranje werd eind maart uitgeschakeld in de Nations League nadat het in de kwartfinale na penalty's verloor van Spanje. Kieft ziet een duidelijk niveauverschil als hij het Spaanse team vergelijkt met dat van Nederland, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Het niveau in de WK-kwalificatieduels tegen Finland en Malta zal anders zijn dan in de Nations League. Dat zit hem vooral in de aanval van Oranje, volgens Kieft. "Vergelijk je die voorhoede en die van Spanje met Yamal, Nico Williams en Mikel Oyarzabal met die van Oranje, dan ligt daar de achilleshiel."

Memphis Depay

"Cody Gakpo doet het altijd voortreffelijk bij Nederland, maar zit net onder de categorie van de Fransen en Spanjaarden", aldus de analist. "Memphis Depay leek voorbestemd voor dat absolute topniveau, maar uiteindelijk heeft hij het niet kunnen waarmaken en is ook een niveau lager blijven steken."

Memphis kwam na het EK zonder club te zitten. De aanvaller speelt sinds september in Brazilië bij Corinthians. Hij maakte voor de Nations League-duels tegen Spanje zijn rentree bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

WK 2026

Kieft vreest ook voor het WK in 2026. "Met verdedigers als Van Dijk en Denzel Dumfries, de middenvelders Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch en spelers als Tijjani Reijnders en Jeremie Frimpong, die geweldige transfers hebben gemaakt, bewees Oranje in maart behoorlijk mee te kunnen met Spanje. Alleen blijft het niveau van de aanval daar bij achter en zal dit gat niet voor het WK zijn gedicht."

