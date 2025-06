Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederlands elftal bij eerste WK-kwalificatieduel: opvallende keus in de verdediging

Ronald Koeman gaat met Oranje starten aan een nieuwe cyclus: die van de kwalificatie van het WK. Na de halve finale op het EK wil de bondscoach op gaan voor zijn tweede eindtoernooi, maar die moet hij dan eerst maar zien te bereiken. Te beginnen tegen Finland, waar hij zal kiezen voor oude en vertrouwde namen. Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Finland.

Ronald Koeman gaf het al aan op de persconferentie in Zeist aan het begin van deze interlandperiode: veel zal er niet gaan veranderen komende periode in het Nederlands elftal. Hij heeft zich eerder conservatief getoond in zijn selectie en zal bij de vaste groep willen blijven. Er is weinig plek voor verse, nieuwe gezichten omdat hij het liefst geen risico wil lopen.

Hoger niveau

Al helemaal niet nu er tegen Spanje zo'n hoog niveau is geleverd, waardoor de lat voor Oranje hoger ligt. Ook sleutelspelers uit die periode zijn weer geslachtofferd. Zo kan Ian Maatsen gewoon weer melden bij Jong Oranje en gaat Koeman door met de vertrouwde namen. Het heeft ook te maken met het feit dat Nathan Aké weer terug is van een blessure en fit is om te spelen. De vice-aanvoerder van het EK zal vermoedelijk weer minuten gaan maken.

Spitsen van Oranje

Memphis Depay en Wout Weghorst gaan strijden om de spitspositie, terwijl achterin een (waarschijnlijk) invalbeurt weggelegd zal zijn voor Stefan de Vrij. De 37-jarige routinier wordt nog altijd verkozen boven een Sam Beukema, terwijl De Vrij al behoorlijk lang de bank warmhoudt bij Inter.

Deze keuzes van Koeman, om onder andere ook Sem Steijn buiten de selectie te laten, geeft daarom weinig ruimte om echt te verrassen met een opstelling. Hij gaf één naam al vrij: namelijk die van Mark Flekken. Het is de meest logische keuze bij afwezigheid van Bart Verbruggen, om Flekken als nummer twee door te schuiven. Hij zal keepen tegen Finland en Malta, Nick Olij zit daar achter en nog verderop staat Kjell Scherpen.

Grote uitdaging

Oranje staat volgens Koeman voor een behoorlijke klus. Het verschil met Spanje en Finland zal hem in de ruimtes liggen. Die zijn kleiner, merkte de bondscoach op. Daar zullen dus spelers voor opgesteld worden, die daar wel raad mee weten. Memphis zal vermoedelijk de voorkeur krijgen boven Wout Weghorst en op het middenveld zal Koeman gewoon de beste drie opstellen: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Laatstgenoemde vliegt overigens zondag naar Manchester voor een keuring bij City.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Memphis, Simons

Alles over de WK-kwalificatie

