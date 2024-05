Excelsior-spelers in zak en as na pijnlijke nederlaag tegen NAC Breda: ‘We deden alles wat je niet moet doen in een finale’

NAC Breda speelde Excelsior dinsdagavond van het kastje naar de muur en liet geen spaan heel van de bezoekers uit Rotterdam: 6-2. Excelsior speelde de laatste weken heel behoorlijk, maar maakte tegen NAC weinig indruk. Excelsior-spelers Stijn van Gassel en Julian Baas zagen de bui al hangen na afloop van de pijnlijke avond. Voor handhaving is komende zondag een stunt nodig.

Komende zondag wacht de return in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior. De ploeg van Marinus Dijkhuizen moet zich op één of andere manier oprichten om te stunten. Van Gassel stond er na afloop aangeslagen bij. “Deze uitslag is gewoon k-u-t en mag ons niet gebeuren. 6-2 is gewoon veel te veel. We hebben nu nog één finale om veruit de beste versie van onszelf te laten zien”, zei Van Gassel in gesprek met Sportnieuws.nl.

Onder de indruk van Rat Verlegh Stadion

In het Rat Verlegh Stadion kwamen de spelers onder begeleiding van een complete vuurwerkshow en een hoop kabaal het veld op. Excelsior-smaakmaker Julian Baas kan zich niet voorstellen dat zijn teamgenoten daardoor van de leg raakten. “Het is toch alleen maar mooi en gaaf om zo’n mooi tweeluik te mogen spelen? Ik kan me niet voorstellen dat we daarvan te veel onder de indruk waren. We deden alles wat je juist niet moet doen in een finale.”

De opkomst van de spelers onder begeleiding van een prachtige vuurwerkshow. ©Pro Shots.

Van Gassel kan zich helemaal vinden in de woorden van zijn collega. Van tevoren wist Excelsior wat ze in Breda te wachten stond. “Je weet dat NAC een twaalfde, dertiende en misschien wel veertiende man heeft met het publiek. Dan moet je gewoon het eerste kwartier doorkomen, maar dat lukte al niet. Dan weet je dat de gekste dingen kunnen gebeuren. Dat is ongelofelijk zonde.”

Het gevaar uit corners en voorzetten

Een veelbesproken onderwerp bij Excelsior is het hele seizoen al de vele tegendoelpunten uit corners en voorzetten. Ook tegen NAC was het bij iedere voorzet gevaarlijk. De thuisploeg scoorde zelfs vier keer (indirect) uit een standaardsituatie. Baas begrijpt er helemaal niets van. “Of we nu met twaalf of met negen man spelen, zoveel doelpunten mogen we niet weggeven uit standaardsituaties. Het is niet te geloven. We moeten er voor de zoveelste keer van leren, maar dat wordt wel heel erg lastig”, aldus Baas.

De teleurstelling was van het gezicht van Excelsior-aanvoerder Stijn van Gassel af te lezen. ©Pro Shots.

Vertrouwen houden in comeback

Excelsior boekte dit seizoen meerdere keren een overwinning met een marge van vier doelpunten. Zo werden eredivisionisten Heracles Almelo en Volendam met 4-0 van de mat geveegd en won Excelsior met 7-1 van ADO Den Haag. Baas: “We hebben het vaker gedaan en dat is dan ook het enige waar we vertrouwen uit moeten halen. Als we een snel doelpunt maken, kan het best weleens een gek avondje worden.”

Strijdplan: volle bak op de aanval

Het meest logische strijdplan voor Excelsior is om volop op de aanval te gaan. Van Gassel denkt dat zijn ploeg geen andere mogelijkheid heeft. “We moeten nóg meer schijt hebben en volle bak op de aanval gaan. We moeten de score, net als bij ADO, constant willen uitbreiden. Het klinkt allemaal heel makkelijk, maar dat is wel de eerste insteek”, sloot Van Gassel af.