NAC-spelers mogen tanden niet poetsen in play-offs: 'Tegenstanders moeten ons ruiken'

NAC Breda is de verrassing van de play-offs om promotie/degradatie. Die club ging zonder verwachtingen en met slechte vorm het seizoenstoetje in en staat prompt in de finale na dikke zeges op Roda JC (8-1) en FC Emmen (4-1). En dat allemaal vanwege goalgetter Sigurd Haugen, die zijn tanden bewust niet poetst.

Verdediger Boy Kemper looft in BN De Stem 'de kracht van het team'. "We geloven in elkaar en iedereen heeft het vertrouwen in elkaar. Dat zie je negentig minuten lang", aldus de 24-jarige verdediger, die samen met Haugen wordt gezien als 'de twee gekken' van het elftal.

TV-gids: op deze zender kijk je naar de finale van de play-offs tussen NAC Breda en Excelsior NAC Breda en Excelsior gaan dinsdagavond (voor een deel) uitmaken wie er volgend seizoen in de Eredivisie uitkomt. Lees hier hoe laat en op welke zender je moet inschakelen voor de finale van de play-offs om promotie/degradatie.

Geen tanden poetsen

De Noor Sigurd Haugen heeft een gekke bijgelovigheid, waar de rest van het team ook aan mee moet doen. "Haugen zegt voor de wedstrijd altijd: 'Niemand mag zijn tanden poetsen. De tegenstanders moeten ons ruiken'. Ik weet alleen niet of iedereen zich daaraan houdt… Haugen in ieder geval wel."

IJzersterk NAC Breda walst over FC Emmen heen en ziet de Eredivisie steeds dichterbij komen Ook de halve finale van de play-offs wist NAC Breda zonder al te veel moeite door te komen. Zaterdag wonnen ze met 0-3 van FC Emmen, en met het gelijkspel in Breda (1-1) brengt dat de stand over twee wedstrijden op 1-4. De Bredanaren denderen door naar de finale van de play-offs waar zij ADO Den Haag of Excelsior tegen gaan komen.

Voor Haugen lijkt het wel te werken. Met vier goals in evenveel duels is hij in uitstekende vorm. Ook gaf hij één assist. De verdedigers van Excelsior kunnen hun borst dus nat maken - of een wasknijpertje op hun neus zetten.

Eredivisie in zicht

NAC Breda rolde de play-offs in na een 1-1 gelijkspel tegen TOP Oss. In Breda en omstreken vroegen fans zich af wat ze in hemelsnaam in de play-offs te zoeken hadden. Maar na overtuigende overwinningen tegen nummer 3 Roda JC en nummer 7 FC Emmen is de Eredivisie dichterbij dan ooit. Binnen de spelersgroep is er in ieder geval vertrouwen in een goede afloop tegen Excelsior, de nummer 16 van de Eredivisie.

Kemper speelde in 2022 bij ADO, dat toen in een knotsgek play-offduel verloor van Excelsior. "Het wordt tijd dat ik de play-offs een keer ga winnen. Wil de goden niet verzoeken, maar het lijkt me echt geweldig. Eerst de thuiswedstrijd en niet te ver op de zaken vooruitlopen."