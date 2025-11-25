Het is behoorlijk onrustig bij topploeg Real Madrid. Achter de schermen borrelt het tussen trainer Xabi Alonso en ten minste zes spelers. Een ander deel staat juist achter de aanpak van de Spaanse trainer.

De sfeer in de kleedkamer van Real Madrid is naar verluidt gespannen, na drie wedstrijden zonder overwinning op rij. Afgelopen weekeinde werd er op het nippertje gelijk gespeeld tegen Elche (2-2), daarvoor zaten een doelpuntloos gelijkspel tegen Elche en nederlaag tegen Liverpool.

Kleedkamer in twee kampen verdeeld

Trainer Xabi Alonso staat centraal in een interne strijd die de spelersgroep in twee kampen heeft verdeeld. Volgens recente Spaanse berichten is Vinícius Junior niet de enige speler die zijn onvrede uit over de Baskische coach. De Braziliaanse aanvaller zou president Florentino Pérez duidelijk hebben gemaakt dat hij zijn contract niet verlengt als Alonso aanblijft als trainer van het team.

De lijst met spelers die zich tegen hun coach keren stopt daar niet. Informatie wijst erop dat Rodrygo, Federico Valverde, Brahim Díaz, Ferland Mendy en nieuwkomer Endrick niet achter de filosofie van Alonso staan. Zij worden in de media omgedoopt tot 'anti Xabi Alonso-groep'.

Steun voor Alonso

Aan de andere kant is er ook een groep spelers die Xabi Alonso wel steunt. Hieronder vallen naar verluidt Kylian Mbappé, Arda Güler, Dean Huijsen en Álvaro Carreras. De standpunten van Jude Bellingham en Trent Alexander-Arnold zijn niet duidelijk. Eduardo Camavinga wil naar verluidt geen kant kiezen, al zijn zijn speelminuten wel drastisch afgenomen.

Alonso in gevaar

De situatie wordt nog complexer door een bericht van journalist Jorge Picón op X. Hij schrijft over de 'explosieve cocktail' binnen de spelersgroep, maar beweert dat de kritiek op Alonso niet alleen van hen komt, maar ook op hogere bestuurlijke niveaus binnen de club begint te klinken.

Con mayor o menor grado de culpa del entrenador, la situación de Xabi Alonso empieza a ser insostenible. Hay varios jugadores (más de los que la gente piensa) que quieren un cambio. Y voces importantes en los despachos que empiezan a verlo necesario. Cóctel explosivo. pic.twitter.com/NQ5O0QX4YP — Picón (@JorgeCPicon) November 24, 2025

Champions League

Het nieuws komt naar buiten daags voor de wedstrijd in de Champions League tegen Olympiakos. Real Madrid begon de campagne met drie overwinningen, waarna op bezoek bij het Liverpool van Arne Slot werd verloren. In de competitie staat het nog een puntje boven aartsrivaal FC Barcelona.

