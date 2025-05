PSV-fans vieren één groot feest in Philips Stadion na zeer late gelijkmaker bij Groningen - Ajax

Het duel van PSV tegen Heracles Almelo was voor veel thuissupporters na zo'n twintig minuten al niet meer de moeite waard. Met een overtuigende voorsprong op zak ging de blik massaal op de wedstrijd van Ajax op bezoek bij FC Groningen. Het leverde opmerkelijke beelden op in het Philips Stadion, dat werkelijk waar uit zijn voegen barstte, weer muisstil werd én nog een keer ontplofte.

PSV móést winnen tegen Heracles Almelo om de druk op te voeren op koploper Ajax. Die boodschap had de ploeg van Peter Bosz goed begrepen, want al na een twintig minuten was de wedstrijd zo goed als gespeeld. PSV kwam op voorsprong dankzij Malik Tillman, waarna Ismael Saibari de score verdubbelde. Daarmee stonden de Eindhovenaren razendsnel virtueel bovenaan.

PSV heeft alle kaarten in handen op slotdag in strijd om titel met Ajax, check hier alle uitslagen in de Eredivisie Een krankzinnig einde in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. PSV had geen kind aan Heracles Almelo (4-1) en zag Ajax de koppositie weggeven door in de allerlaatste minuut nog gelijk te spelen tegen FC Groningen (2-2). De strijd om de titel in de Eredivisie wordt om die reden beslist op de allerlaatste speelronde.

Bloednerveuze Eindhovenaren

Vanaf de twintigste minuut was één fanatieke PSV-supporter er al helemaal van overtuigd: zijn club zou de landstitel pakken, en dat liet hij zien met een papieren kampioenschaal. Andere fans waren overduidelijk minder zeker van de afloop en zaten juist op hete kolen van spanning. De Eindhovense fans grepen massaal naar hun telefoons om ondertussen het duel van koploper Ajax op de voet te volgen.

In de 27e minuut vulde het Philips Stadion zich met gemor en gefrustreerde geluiden toen Ajax op voorsprong kwam tijdens hun uitwedstrijd tegen FC Groningen. Anton Gaaei was verantwoordelijk voor de openingstreffer, waardoor PSV de koppositie moest afstaan aan de ploeg uit Amsterdam. Vlak na rust barstte het Philips Stadion volledig uit zijn voegen toen FC Groningen de gelijkmaker maakte: 1-1. Daarmee ligt PSV weer op poleposition voor de landstitel.

Enkele minuten later was de feeststemming ook alweer verdwenen bij de PSV-fans. Wout Weghorst kwam in de ploeg bij Ajax en uitgerekend hij werkte met een frommelgoal de 2-1 tegen de touwen. Daarmee had Ajax toch weer de beste papieren voor het landskampioenschap. Maar in de slotminuten ging het toch mis voor de Amsterdammers in Groningen. De thuisploeg maakte de 2-2, wat snel bekend werd in het Philips Stadion. Dat zorgde voor één groot feest tussen supporters en spelers, want PSV staat nu één punt voor.

Ajax en PSV strijden om de landstitel: dit zijn de scenario's op de slotdag van de Eredivisie Ajax leek weken hard op weg naar de landstitel, maar na een paar krankzinnige weken is de de Eredivisie op zijn kop gezet. Met nog één speelronde te gaan ligt PSV op pole position om toch landskampioen te worden. Dit zijn de scenario's voor de slotdag.

PSV maakt gehakt van Heracles Almelo

PSV had allesbehalve last van wedstrijdspanning, want de ploeg gooide de wedstrijd voor rust al in het slot. De ploeg van Bosz leek zelfs een monsterscore neer te willen zetten. Nog voor rust zorgden Saibari en Tillman beiden voor hun tweede treffer van de avond, waarmee de tussenstand op 4-0 kwam te staan.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.