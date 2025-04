Familie overleden Leo Beenhakker doet emotionele oproep: 'Fans zijn bij dit moment van harte welkom'

De voetbalwereld nam afgelopen week afscheid van Leo Beenhakker, die op 82-jarige leeftijd overleed. Hij werd herdacht in voetbalstadions in Nederland. Dat deed de familie van de oud-trainer van onder meer Feyenoord, Ajax en Real Madrid veel.

In stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie werd een minuut stilte gehouden voor het overlijden van Beenhakker. Uitsupporters van Feyenoord namen een spandoek mee naar Fortuna Sittard mee en poseerden er na de overwinning mee samen met de spelers. De familie Beenhakker voelde zich daardoor 'zeer vereerd', zo laten ze via Feyenoord weten.

Oneindig veel lof voor legende Leo Beenhakker: 'Hij heeft veel te weinig respect gekregen' De voetbalwereld reageerde geschokt donderdagavond toen het nieuws kwam dat Leo Beenhakker overleden was. Ook bij Robert Maaskant, die met mooie anekdotes kwam. Hij vindt dat de markante trainer best meer lof had mogen krijgen. "Hij zal niet om zijn voetbalinzicht geroemd worden, maar vooral om wie hij was."

Oproep van de familie

Daarin doet de familie Beenhakker ook een oproep. Woensdag is de uitvaart in Rotterdam. Om 16.00 uur rijdt Beenhakker voor de laatste keer langs 'zijn' Kuip. 'Mochten er supporters zijn die nog een laatste groet aan Leo willen brengen, zijn die bij dit moment van harte welkom', schrijven zijn kinderen Erwin en Mariska.

Nog één keer langs De Kuip… ❤️ pic.twitter.com/53dKsh8WNM — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 15, 2025

Don Leo was jeugd- en hoofdtrainer bij Feyenoord, ook was hij een tijdje werkzaam als technisch directeur. Met de Rotterdammers won hij de Eredivisie en Johan Cruijff Schaal. Bij Real Madrid werd hij drie keer op rij landskampioen, iets wat daarna niemand hem meer nadeed. Als hoofdtrainer van Ajax werd hij twee keer kampioen.

Te weinig lof voor Beenhakker

Verder was Beenhakker nog bondscoach van onder meer het Nederlands elftal, Trinidad en Tobago en Polen. De markante trainer was overal geliefd. "Als ik alle iconen over hem hoor praten, is dat mooi. Hij is hét voorbeeld van een Nederlandse coach die in de absolute top van de wereld heeft gewerkt. Vooral met een bepaald gevoel voor branie", sprak Robert Maaskant lovend in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Robin van Persie treurt om overlijden Feyenoord-icoon Leo Beenhakker: 'Echt een gemis' Feyenoord-legende Leo Beenhakker is donderdag overleden, een verlies dat wereldwijd diepe indruk heeft gemaakt. Feyenoord-trainer Robin van Persie erkent dat het overlijden van de legendarische trainer ook in Rotterdam de gemoederen bezighoudt. "Dat tekent hem écht als persoon" vertelt de 41-jarige oud-spits op de persconferentie.

Ook huidig Feyenoord-trainer Robin van Persie had mooie woorden over voor Beenhakker. "Hij is écht een Feyenoord-icoon, maar het is natuurlijk ook voor Nederland als voetballand écht een gemis. Hij heeft heel veel betekend voor ons als land wereldwijd. Hij heeft bij heel veel mooie clubs en landen gecoacht..."