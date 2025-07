Romano Floriani Mussolini staat aan de vooravond van een bijzonder beladen debuut in de Italiaanse Serie A. De naam die hij draagt weegt zwaar, helemaal in het land waar de geschiedenis van zijn overgrootvader, Benito Mussolini, nog altijd tot scherpe discussies leidt. Toch is de 22-jarige profvoetballer vastberaden om zich enkel met voetbal bezig te houden, benadrukt hij.

Romano Mussolini wordt dit seizoen door Lazio, een club met een beruchte reputatie vanwege haar extreemrechtse aanhang, uitgeleend aan het gepromoveerde Cremonese. Zijn transfer en aanstaande debuut zorgen voor beroering op en rond de velden. Zelf probeert Romano de mythe rond zijn achternaam te relativeren. "Ik besef dat ik een zware naam op de schouders draag, maar voor mij is dat niet het geval. Ik ben hier om voetbal te spelen", bijt Mussolini van zich af, geciteerd door HLN.

Tijdens zijn presentatie onderstreepte hij nogmaals zijn wens om het verleden achter zich te laten. "Hoe minder ze erover praten, hoe beter. Die naam verveelt anderen meer dan dat ikzelf ermee bezig ben. Ik wil ervaring opdoen en mijn kwaliteiten tonen. Vooral naar de wedstrijden tegen Lazio kijk ik enorm uit", stelt de huurling van de Italiaanse subtopper.

Grondlegger van facisme

Benito Mussolini stond tussen 1922 en 1943 aan het hoofd als dictactor van Italië. Hij wordt gezien als de grondlegger van het fascisme. Onder zijn bewind werd Italië een totalitaire staat, met strenge onderdrukking van anders denkenden en een nauwe band met nazi-Duitsland. De periode van zijn leiderschap werpt tot op de dag van vandaag een schaduw over de geschiedenis en samenleving van Italië.

Controverse na eerste doelpunt

Het verleden blijft hem achtervolgen. In december 2024 scoorde hij zijn eerste goal als prof, waarna fans van Juve Stabia vanaf de tribunes fascistische groeten brachten. De Italiaanse voetbalbond stelde een onderzoek in, maar daar kwam uiteindelijk niets uit. Mussolini reageerde direct. "Het was een normale viering, gevolgd door een zinloze controverse", zei de achterkleinzoon van de facistische leider resoluut.

Ook de harde kern van Lazio ligt geregeld onder vuur vanwege extreemrechtse spreekkoren en controversiële incidenten, variërend van stickers met Anne Frank tot aan Lazio-supporters die protesteerden tegen de komst van Aron Winter, als 'niet-witte' speler.

Debuut tegen AC Milan

Voor de achterkleinzoon van Benito Mussolini kan het een héél bijzonder debuut op het hoogste niveau van Italië worden, tegen AC Milan. De aftrap is zaterdag 23 augustus om 20.45 uur.