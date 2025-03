UEFA boos na Ajax - Lazio vanwege 'morele preek': 'Onze reputatie ernstig geschaad'

De UEFA was nogal boos voorafgaand en na Ajax - Lazio in de Europa League in december 2014. Dat blijkt uit mailverkeer tussen de Europese voetbalbond en de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. "Onze reputatie is ernstig geschaad", staat te lezen in een beschuldigende mail van de UEFA.

Burgemeester Halsema verbood de komst van Italiaanse fans van voetbalclub Lazio naar Amsterdam. Dit vanwege 'de extreemrechtse signatuur van sommige Laziosupporters en hun antisemitische en discriminerende uitingen in Europa in de afgelopen jaren', schrijft Halsema in een brief die is opgevraagd door Het Parool. Die kreeg inzicht in wat zij en de UEFA naar elkaar stuurden.

'Morele preek'

Halsema vond dat de UEFA de eigen antiracismecampagne niet serieus neemt, UEFA sprak van een 'morele preek'. De voetbalbond is ook verbolgen dat voor het besluit tot verbod van uitfans wordt verwezen naar de UEFA, terwijl dat helemaal niet gebeurd is. 'Wij zijn op geen enkel moment formeel geconsulteerd voor de communicatie van dit besluit', schrijft vicesecretaris-generaal Giorgio Marchetti, die bekend is van de lotingen.

Twijfels over onderbouwing

De UEFA noemt het besluit 'teleurstellend', ook omdat er al duizenden Italianen vluchten en hotels geboekt hadden op dat moment. De bond noemt het verbod ‘draconisch’ en vraagt zich af waarom het besluit zo laat is genomen en niet meteen na de loting eind augustus. De UEFA vindt de onderbouwing van Halsema ook twijfelachtig. 'Het is vooral gebaseerd op generalisaties over de bezoekende club in plaats van op risicoanalyse op basis van inlichtingen', staat te lezen.

'De reputatie geschaad'

Halsema wordt flink wat verweten. De bond stelt dat de burgemeester de UEFA ‘verkeerd heeft geïnterpreteerd’ en dat de gevolgtrekkingen in haar brief ‘de reputatie van UEFA ernstig hebben geschaad’. Marchetti noemt Halsema’s verwijten een ‘morele preek’ en stelt dat zij de inzet van de UEFA tegen racisme volledig miskent. Op haar beurt wijst de burgemeester van Amsterdam weer naar de tegenpartij.

'Gehoopt dat u aan onze kant zou staan'

‘We hadden gehoopt en verwacht dat u, als UEFA, aan onze kant zou staan bij deze ingewikkelde afweging en het noodzakelijke besluit dat we uiteindelijk als lokale autoriteit moesten nemen in het kader van de openbare orde en veiligheid.'