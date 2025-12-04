Het gaat de laatste tijd veel over supporters in het Nederlandse betaald voetbal. Het ging de afgelopen dagen een aantal keer mis door wangedrag van fans. Tijdens De Graafschap - Vitesse ging het wederom over de supporters door een opmerkelijk besluit.

Achthonderd fans van de club uit Doetinchem waren afgereisd naar Arnhem, maar kwamen het stadion niet binnen. Waarom niet, werd even later duidelijk door navraag van NU.nl. Er waren fans die weigerden om gefouilleerd te worden. Vervolgens liep het flink uit de hand.

Slaags met Mobiele Eenheid

Supporters mochten alleen het stadion binnen als ze zich lieten fouilleren. Dat gebeurde dus niet, waarna enkele supporters slaags raakten met de ME. Daarop gingen de fans weer huiswaarts en moest De Graafschap het zonder steun van de supporters doen in het GelreDome.

Wedstrijd veel later begonnen

De wedstrijd begon door al het gedoe pas om 20.25 uur, bijna een half uur later dan gepland. Vitesse stond op voorhand laatste in de Keuken Kampioen Divisie, mede door de punten in mindering die de Arnhemmers kregen aan het begin van het seizoen. Vitesse begon met -12 aan het seizoen. De Graafschap was voor de aftrap de nummer vijf van de KKD.

Eindelijk konden de spelers van De Graafschap in ieder geval juichen. Het werd 1-2 in Arnhem. Reuven Niemeijer werd met een late goal de gevierde man.

Het is lang niet het eerste incident met supporters in Nederland. De afgelopen dagen ging het goed mis. Vooral bij Ajax - FC Groningen was het foute boel. Daar verziekten supporters van de thuisploeg al na een paar minuten het duel door tot tweemaal toe vuurwerk af te steken en op het veld te gooien. Ook het bekerduel tussen PEC Zwolle en AZ werd kortstondig ontsierd doordat fans zaken op het veld gooiden.

