Met het winterse weer dat heerst in Nederland werden al de nodige wedstrijden in het betaalde voetbal afgelast. De gehele speelronde van de Keuken Kampioen Divisie ligt er al uit en ook de vrijdagavondwedstrijd in de VriendenLoterij Eredivisie gaat niet door. Maar de KNVB houdt goede hoop voor de duels op zaterdag en zondag.

Met het winterse weer van de afgelopen dagen én de voorspellingen van storm Goretti leek het hele Eredivisieweekend in de soep te lopen. Maar ondertussen lijkt de storm mee te vallen en kunnen clubs rekenen op de hervatting van de Eredivisie.

Reactie KNVB

Na navraag bij de KNVB laten zij weten aan deze website dat de bedoeling is om gewoon te gaan voetballen dit weekend. Er is overleg geweest vrijdagmorgen, maar daaruit bleek vooralsnog geen aanleiding te zijn om nu al wedstrijden af te gelasten. "Maar uiteraard wordt de situatie goed in de gaten gehouden", houdt de KNVB een slag om de arm.

Het slechte weer is overigens nog altijd niet voorbij. Er wordt alsnog wat sneeuw verwacht zaterdagmorgen, en de temperaturen zullen diep onder het vriespunt zijn. En als de uitspraken van meteoroloog Rico Schröder in het Algemeen Dagblad klopt, gaat zondag zelfs de zon schijnen en kruipt de temperatuur boven de 0 graden. Dan zal alles - vrij letterlijk - als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Afgelaste duels

Eerder werden dus alle wedstrijden van de KKD dit weekend al afgelast, op de wedstrijden op maandagavond na. Dat gaat om Jong PSV - TOP Oss en Jong AZ - Jong Ajax. In de Eredivisie werd tot nu toe enkel NEC - FC Utrecht afgelast.

