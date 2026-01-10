De afgelopen week is het behoorlijk onstuimig winters weer geweest. In het verleden had het Nederlandse voetbal veel vaker last van de sneeuw. Dat leidde zo nu en dan ook tot hilarische momenten. Sportnieuws.nl zette de opvallendste momenten op een rij.

Tientallen jaren geleden was het bijna vaste prik in Nederland: een winter vol met sneeuw. De laatste jaren zijn we dat niet zo gewend, in de voetballerij in ieder geval niet. De laatste keer dat er massaal werd afgelast wegens de sneeuw was alweer aan het einde van 2017. Het was het jaar waarin PSV-er Mauro Jr. voor het eerst kennis maakte met de sneeuw, een bekend beeld voor de voetballiefhebber.

IJsbal van Jansen

Wie de winterse historie van de Eredivisie induikt, stuit al gauw op een andere legendarische dag. We gaan terug naar een koude dag in december van het jaar 1980. Op 7 december stond De Klassieker op het programma in De Kuip. Eén speler begeeft zich - bijna letterlijk - op glad ijs. Het gaat om Wim Jansen. De oud-Feyenoorder had met een omweg de overstap naar Ajax gemaakt en stond voor het eerst weer in De Kuip.

Het leidde tot een boel gedoe én geschreeuw vanaf de tribunes. Maar boe-geroep was niet het enige dat Jansen, die daarvoor 15 seizoenen bij Feyenoord had gevoetbald, naar zijn hoofd kreeg. Hij kreeg ook een fikse sneeuwbal tegen zijn hoofd. Een indrukwekkende worp van een supporter had Jansen als doelwit gevonden bij het betreden van het veld. Jansen speelde nog wel, maar moest al gauw gewisseld worden omdat zijn oog dik werd van de rake sneeuwbal. Hij zag Feyenoord met 4-2 winnen.

Wilfred Bouma

Sneeuwballen en De Kuip zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want jaren later ging het weer 'mis' in Rotterdam. Op 26 februari 2001 spelen Feyenoord en PSV tegen elkaar in De Kuip. Rotterdam was bedolven onder de sneeuw, maar de wedstrijd ging door. Dat hebben de spelers geweten. PSV'ers waren doelwit van tal van sneeuwballen. John de Jong, destijds PSV'er zou er later in gesprek met de pers hartelijk om lachen. "Hoort erbij", zei hij.

Maar wie minder zal hebben gelachen die dag is Wilfred Bouma. De verdediger van PSV kreeg middenin een actie een sneeuwbal op zijn hoofd. Hij ging theatraal naar de grond en De Kuip barstte in lachen uit. Uiteindelijk was Bouma met zijn PSV de laatste die kon lachen, want ze wonnen met 2-0. En of Bouma nou echt pijn had gehad? "Ik bleef vooral liggen om tijd te rekken", valt in de interviews na afloop te lezen.

Sneeuw door het dak

Recenter in de geschiedenis kregen de wisselspelers op de bank in de Johan Cruijff ArenA de schrik van hun leven. Tijdens De Klassieker in Amsterdam was de buitenwereld geheuld met een wit deken van sneeuw, maar was de ArenA sneeuwvrij. Het dak kan dicht en dus kon de sneeuw niet het veld of de tribunes besmeuren. Tenminste, dat dachten ze bij Ajax. Tijdens het duel met Feyenoord sprong ineens een groot deel van de bank van beide partijen op. Er was sneeuw door een scheur in het dak gevallen.

Opvallend genoeg zijn topwedstrijden vaker de dupe van het winterse weer. Want ook op 10 december 2017 was er een topwedstrijd die gebukt ging onder de gevolgen van de sneeuw. Ajax - PSV kon dan wel doorgaan maar de ArenA was verre van gevuld, ook de PSV-supporters hadden moeite het stadion te bereiken. Toch werd er gespeeld, maar over de ambiance werd geklaagd.

Het was die dag trouwens één van de weinige wedstrijden die doorging. Die bewuste speelronde was de laatste met massale afgelastingen. Het was de speelronde dat Mauro Jr. voor het eerst kennis maakte met de sneeuw. De jonge Braziliaan speelde met Jong PSV tegen Go Ahead Eagles en zag daar voor het eerst in zijn leven sneeuw.

Ook werden Sparta - Vitesse, FC Utrecht - Feyenoord en tal van andere wedstrijden afgelast. Op Het Kasteel werd nog geschept voor het leven, maar sneeuwvrij werd het nooit. In Utrecht kon men de lol er wel van inzien; spelers gingen elkaar bekogelen met sneeuwballen. Net als bij FC Oss - NEC gebeurde. Daar gooiden de spelers zelfs sneeuwballen naar het publiek dat toch nog gekomen was.

