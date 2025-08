De transfer van Granit Xhaka naar Sunderland zagen weinig mensen aankomen. De 32-jarige Zwitser verlaat Bayer Leverkusen voor de kersverse promovendus. Zoals het hoort, wordt hij geïntroduceerd op sociale media. Maar weet hij überhaupt íets over zijn nieuwe club?

Het ongemakkelijke interview met de 137-voudig international gaat het interland over. De voormalig Arsenal-aanvoerder is voor 15 miljoen euro opgepikt door Sunderland, waar hij ook de aanvoerdersband om krijgt. Hij komt bij Sunderland terecht bij en club met historie: ze werden zes keer kampioen van Engeland (laatste keer in seizoen 1935/36).

Ongemakkelijk interview

Historie of niet, Xhaka blijkt vooral gekeken te hebben naar twee kenmerken van de transfer: euro-tekens en Premier League. Als hij een serie aan makkelijke vragen toegeworpen krijgt, weet hij daar geen enkel specifiek antwoord op te geven. "Waarom heb je voor Sunderland gekozen?", vraagt de interviewer. "Een grote uitdaging", antwoordt hij kortaf - zoals het item hoort.

Waar Sunderland het bekendst om staat? "Goede club", is het antwoord van de middenvelder. Hij moet zich ook nog even inlezen in zijn teamgenoten, zo blijkt. "Met welke speler kijk je het meest uit om samen te spelen?", is de vraag. "Iedereen."

🤔 I'm excited to play alongside...



Finish the sentence with Granit Xhaka! 💬 pic.twitter.com/dOEIwOpQj1 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

'Hij heeft geen idee'

Het filmpje wordt duizenden keren op sociale media gedeeld. Verschillende fans lachen om de speler: 'Deze man heeft geen idee bij wie hij heeft getekend'. 'Het enige wat hij weet is dat ze in de Premier League spelen', grapt een ander.

Dat zal waarschijnlijk een belangrijke reden zijn voor de transfer van Xhaka, buiten de 86 duizend euro die hij per week gaat verdienen. Xhaka speelde bijna 300 wedstrijden voor Arsenal in de Premier League. Onder Xabi Alonso werd hij in 2023-24 bij Bayer Leverkusen voor het eerst kampioen in de Bundesliga.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.