Het rommelt nu al in Leverkusen. Toptrainer Erik ten Hag staat opnieuw met lege handen nu Granit Xhaka, de absolute leider op het veld, vertrekt naar Sunderland. De Zwitserse middenvelder verlaat Bayer 04 met onmiddellijke ingang, nadat de promovendus een miljoenenbod op tafel legde waar de clubleiding geen nee tegen kon zeggen. Daarmee raakt Leverkusen in één zomer hun vierde sterspeler kwijt.

Sportief directeur Simon Rolfes erkent dat Bayer Leverkusen hun absolute leider móést laten gaan. "Granit Xhaka tekende twee jaar geleden en was een bepalende speler in het Leverkusen-team dat in 2024 het Duitse kampioenschap en de DFB Cup won. Onder de onderhandelde voorwaarden en omstandigheden is het vervullen van zijn acute wens om te verhuizen de beste oplossing voor Bayer 04 en voor alle betrokkenen", laat de Duitser weten.

Miljoenenbedrag voor Leverkusen

Sunderland heeft Xhaka voor een bedrag van 19,7 miljoen pond overgenomen van Bayer Leverkusen. De 32-jarige middenvelder sluit zich voor drie jaar aan bij de Black Cats nadat hij twee seizoenen in de Bundesliga had doorgebracht. Daarmee keert de Zwitser weer terug in Engeland, waar hij maar liefst 225 wedstrijden voor Arsenal speelde.

Leegloop bij Leverkusen

Het vertrek van Xhaka is de zoveelste aderlating voor Ten Hag, die de leegloop deze zomer niet heeft kunnen stuiten. Eerder trokken Florian Wirtz en Jeremie Frimpong al naar Liverpool, terwijl Jonathan Tah zijn geluk bij Bayern München beproeft. Ten Hag trok vorige week nog aan de noodrem. "Deze club heeft al drie belangrijke spelers verkocht. We laten geen spelers meer gaan, dat kan niet", benadrukte hij. "Dat zou de structuur en cultuur van de selectie verwaarlozen."

Nog meer spelers willen weg

Niet alleen Xhaka staat open voor een vertrek. Doelman Lukas Hradecky en vleugelspeler Amine Adli willen ook dolgraag vertrekken uit Duitsland. Hradecky, jarenlang aanvoerder bij Leverkusen, wordt nadrukkelijk gevolgd door AS Monaco. Adli heeft zijn wens uitgesproken om te vertrekken naar Premier League-club Wolverhampton Wanderers. Leverkusen verlangt voor hem naar verluidt een transferbedrag van 30 miljoen euro. Als die transfers doorgang vinden, raken er weer twee spelers kwijt uit het elftal dat de afgelopen jaren zó succesvol was.

Moeizame start in Leverkusen

Ten Hag kende sowieso een lastige beginperiode bij zijn nieuwe club in de Bundesliga. Het eerste oefenduel verliep direct rampzalig: Leverkusen ging met 5-1 onderuit tegen het onder 20-team van Flamengo, wat hem meteen de nodige kritiek opleverde. In de daaropvolgende oefenpot wist Leverkusen zich enigszins te herstellen met een 2-0 zege op de 2. Bundesliga-ploeg Bochum. Deze week reist het team van Ten Hag af naar Nederland, waar vrijdag een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma staat.

Transfers Bayer Leverkusen

Leverkusen haalde met Malik Tillman van PSV wel al een stevige vervanger voor Wirtz. Ook voor vertrokken verdediger Tah kwam al een nieuwe sterkhouder: Ten Hag deed zaken met het Liverpool van collega-trainer Arne Slot en haalde Engels international Jarell Quansah. De Nederlandse keeper Mark Flekken kwam daarnaast over van Brentford.