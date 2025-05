Grote club keert terug in Premier League, Nederlander Gustavo Hamer verliest 'wedstrijd om 200 miljoen'

Sunderland keert na acht jaar terug in de Premier League. Zaterdagmiddag won de grote club op Wembley een bloedstollende finale van de play-offs van Sheffield United, waar Nederlander Gustavo Hamer teleurgesteld achterbleef.

De eerste helft was voor Sheffield United, dat op voorsprong kwam via Tyrese Campbell. Na de rust draaide Sunderland door wissels de duimschroeven aan. Dat goede spel werd beloond met een gelijkmaker van Eliezer Mayenda. Terwijl de verlenging lonkte, maakte de pas achttienjarige Tom Watson zich onsterfelijk door met een droge schuiver in de 95ste minuut zijn ploeg naar de Premier League te schieten.

Bekende spelersvrouw laat van zich horen na 'marteling' en neemt maatregelen: 'Het was afschuwelijk' De vriendin van Arsenal-ster Declan Rice heeft van zich laten horen. Lauren Fryer werd een jaar geleden gefatshamed op sociale media. Sindsdien probeert ze uit de publiciteit te blijven. Die tijd heeft grote gevolgen voor haar gehad.

Watson bezorgde zijn team ook de nodige miljoenen, 200 miljoen om precies te zijn. Dat komt binnen door (internationale) tv-rechten, sponsorinkomsten en overige gelden.

Terugkeer van grote club

Jarenlang was Sunderland een vast gezicht op het hoogste niveau van Engeland, maar daar kwam in 2017 een einde aan. De club werd twintigste in de Premier League en een seizoen daarop zelfs laatste in het Championship. Vier seizoenen lang bivakkeerde The Black Cats in de League One, het derde niveau van Engeland.

In 2022 promoveerde Sunderland naar het tweede niveau en in het eerste jaar terug werd het uitgeschakeld in de halve finales van de play-offs om promotie. Dit seizoen werd de ploeg vierde in het Championship, op liefst 14 punten van nummer 3 Sheffield United. Maar in de finale waren de rollen omgedraaid, waardoor Sunderland terugkeert naar het hoogste niveau. Ajacied Jordan Henderson, oud-speler van Sunderland, zag het allemaal met een grote grijns aan.

📸 - Jordan Henderson is at Wembley watching the Championship final. pic.twitter.com/cVpvxTiNc4 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 24, 2025

Vloek van Sheffield United

Voor Hamer - die de assist gaf op de 1-0 - en zijn teamgenoten wacht nog een jaar Championship, mits de Nederlander blijft. In de finale verliet hij na 72 minuten geblesseerd het veld, daarna zakte het als een kaartenhuis in elkaar bij Sheffield, waar een vloek heerst in de finale van de play-offs. Van de vier eerdere deelnames werd vier keer verloren.

Toekomst van gedegradeerde Nederlander voorspeld: 'Ik denk dat hij ooit nog bij Twente terecht komt' Ruud van Nistelrooij is onderwerp van gesprek in Engeland. Britse media weten het zeker: zondag gaat hij ontslagen worden na de laatste wedstrijd van Leicester City in de Premier League. Een kortzichtige keuze vindt analist Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Leeds United en Burnley promoveerden al naar de Premier League. Het Leicester City van Ruud van Nistelrooij, Ipswich Town en Southampton zijn dit seizoen uit de hoogste klasse gedegradeerd.