Antoine Semenyo heeft andermaal gescoord tijdens zijn tweede wedstrijd bij Manchester City. Fans zijn laaiend enthousiast over de aanwinst, die een belangrijk aandeel had in de 0-2-overwinning van The Citizens op Newcastle United in het heenduel van de Carabao Cup.

Semenyo werd vorige week door Manchester City overgenomen van AFC Bournemouth, waar onder anderen Justin Kluivert speelt, tijdens de winterse transferwindow. The Citizens betaalden 75 miljoen euro voor de komst van de Ghanese vleugelaanvaller. Semenyo betaalde zijn nieuwe club direct terug in de vorm van een doelpunt tijdens zijn debuut tegen Exeter (10-1) in de FA Cup.

In zijn tweede duel voor Manchester City scoorde Semenyo opnieuw. Dinsdagavond opende hij na 53 minuten speeltijd de score voor de uitploeg, door van dichtbij de bal binnen te werken. Hij zou zelfs twee keer scoren, maar een treffer op aangeven van Tijjani Reijnders uit een corner werd op twijfelachtige wijze afgekeurd. Nadat de VAR minuten lang nodig had om te beoordelen of er sprake was van buitenspel, besloot de scheidsrechter uiteindelijk het doelpunt af te keuren vanwege hinderlijk buitenspel van Erling Braut Haaland.

Fans zijn laaiend enthousiast over de nieuwe aanwinst. Op X regende het berichten na de 0-1 van Semenyo. 'Wat een speler', liet een enthousiaste kijker weten. 'Pep heeft een monster getekend', reageerde een ander. 'Antoine Semenyo heeft een onwerkelijke impact bij Manchester City', concludeerde een andere, enthousiaste fan.

Oranje-internationals op weg naar de finale

Nathan Aké startte in de basiself van Pep Guardiola. De Oranje-international was de eerste die namens Manchester City een poging op doel deed. In de extra tijd van de eerste helft schoot de verdediger tevergeefs op doel, na een eerste helft waarin City nauwelijks kansen wist te creëren.

In de 62e minuut kwam Reijnders binnen de lijnen. De middenvelder kwam echter van een koude kermis thuis toen hij zijn assist in het niet zag vallen nadat de tweede treffer van Semenyo op twijfelachtige wijze werd afgekeurd. Uiteindelijk maakte Rayan Cherki alsnog de 0-2. Arbiter Chris Kavanagh had het druk met het noteren van gele kaarten, er vielen er liefst acht. Op 4 februari vindt de return plaats. De winnaar van de halve finale is verzekerd van de finale op Wembley.

