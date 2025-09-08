Manchester United dumpt de blunderende André Onana voor de rest van het seizoen bij het Turkse Trabzonspor. Dit zorgt voor opluchting bij de Manchester United-fans, die Erik Ten Hag een nieuwe trap nageven.

André Onana maakt het seizoen af in Turkije, waar de transferwindow nog open is. Trabzonspor huurt de Kameroense doelman voor één jaar van Manchester United. Onana was na zijn vele blunders van afgelopen tijd, waaronder een die er toe leidde dat zijn club werd uitgeschakeld in de beker door vierde divisionist Grimsby Town, niet meer de eerste keus onder de lat. De Engelse topclub haalde op deadline-day nog de Belgische keeper Senne Lammens, waardoor de weg voor een vertrek van Onana open lag.

Trap na voor Ten Hag

Onana kwam naar Manchester in de zomer 2023 nadat de club ruim vijftig miljoen euro voor hem neerlegde bij Inter. Het was destijds de beoogde doelman van Erik Ten Hag. Toch werd het nooit een goed huwelijk tussen de 29-jarige doelman en de Engelse topclub. De afgelopen duels stond de Turkse keeper Bayindir onder de lat bij United.

Op social media zijn de fans van Manchester United door het dolle heen na het horen van het vertrek van Onana. Onder de post van de transfer van transferkoning Fabrizio Romano gaan fans massaal uit hun dak. "Bedank God dat Onana weg is'', schrijft iemand. Een ander stelt: "Laat Onana nooit meer terugkeren''. Ook delen vele mensen GIF'jes van oud-trainer Erik Ten Hag, die door deze transfer een nieuwe trap na krijgt van de Engelse achterban.

Kassa rinkelt

Onana kreeg vorige week nog te horen dat hij een salarisvermindering kreeg bij Manchester United. De reden hiervan was een clausule die werd geactiveerd door het mislopen van Europees voetbal. Hier was de oud-doelman van Ajax niet over te spreken. Bij Trabzonspor wordt Onana weer volledig betaald. Samen met tekenbonussen loopt het salaris van Onana richting een verdubbeling.

