Falende André Onana zorgt voor paniek bij Manchester United

De transfermarkt is in Engeland nog een paar uur open en Manchester United hoopt in die korte periode nog toe te slaan. De club van de geplaagde trainer Ruben Amorim richt zich op twee keepers, omdat de huidige twee doelmannen flink teleurstellen.

André Onana verloor dit seizoen zijn basisplaats bij Manchester United aan Altay Bayindir. Onana kreeg wel de kans in de beker (League Cup), maar stelde enorm teleur tegen het nietige Grimsby Town. In de reguliere speeltijd werd het 2-2, waarna de club van het vierde niveau na penalty's won.

Reden voor Manchester United om op zoek te gaan naar een nieuwe keeper. De nummer één kandidaat is Emiliano Martinez, de veelbesproken doelman van Aston Villa. De Argentijnse wereldkampioen leek na vorig seizoen sowieso te vertrekken uit Birmingham, maar het duurde lang voordat er een club voor hem kwam. Met Marco Bizot heeft Villa in ieder geval al een vervanger in huis.

Dure transfer

Martinez zou zelf ook wel oren hebben naar een overstap. Manchester United moet volgens The Sun diep in de buidel tasten. Hij moet zo'n 40 miljoen pond kosten, omgerekend ruim 45 miljoen euro. Daarbij verdient de knotsgekke keeper ook nog een enorm salaris. Martinez is bekend van zijn fratsen rondom de WK-finale van 2022, waarin hij de aandacht trok na de penaltyserie en bij de rondrit door Argentinië.

Goedkoper alternatief

Een andere, goedkopere optie voor Manchester United is Senne Lammens. Dat is een 23-jarige Belgische doelman van Royal Antwerp. Hij speelde vorig seizoen zijn eerste volle seizoen in de Belgische competitie. Transfermarkt.nl schat zijn waarde op negen miljoen euro. Lammens zit sinds dit jaar ook bij de nationale selectie, maar debuteren deed hij nog niet.

