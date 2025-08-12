FC Barcelona gaat naar alle waarschijnlijkheid een wedstrijd in de vaderlandse competitie spelen buiten Spanje. Alleen de FIFA hoeft nog groen licht te geven voor het duel tegen Villarreal in de zeventiende speelronde. Echter klinkt van alle kanten kritiek, waaronder van Barcelona's aartsrivaal Real Madrid. Zij noemen het in een verklaring een 'onterecht sportief voordeel'.

La Liga flirtte al langer met het idee om een wedstrijd in het buitenland te spelen. Nu lijkt het erop dat Villarreal - Barcelona eind december in Miami, de stad waar clublegende Lionel Messi voetbalt, gespeeld zal worden. De Spaanse voetbalbond (RFEF), onder leiding van Rafael Louzán, heeft het voorstel goedgekeurd.

Hard Rock Stadium in Miami

De RFEF bevestigt: "Tijdens de vergadering van 11 augustus 2025 heeft de raad van bestuur kennis genomen van het verzoek van Villarreal CF en FC Barcelona om de wedstrijd van de zeventiende speeldag in de Verenigde Staten te spelen."

Volgens MARCA zijn er wel nog enkele hobbels op de weg voordat deze historische wedstrijd daadwerkelijk in het Hardrock Stadium in Miami plaatsvindt: "Na ontvangst en verificatie van de documenten, en na goedkeuring van de raad van bestuur, zal de RFEF de UEFA verzoeken om de procedure te starten voor de definitieve goedkeuring door de FIFA."

Spelers, fans én Real Madrid niet blij

"De spelers klagen dat ze, net als de clubs en fans, niet op de hoogte zijn gesteld", schrijft het Spaanse AS. "David Aganzo (vicevoorzitter Spaanse voetbalbond, red.) verdedigde de belangen van de spelers en was onvermurwbaar tegenover Louzán en de andere leden van de raad van bestuur."

Aganzo bekritiseerde de RFEF voor de haast waarmee de stemming plaatsvond en eiste dat de informatie eerst bij de aanvoerders terecht zou komen. Pas na hun instemming zou er in de raad van bestuur gestemd mogen worden. Andere leden waren voorstander van het "Miami-plan", omdat het goed zou zijn voor het imago van het Spaanse voetbal.

Bij Barcelona's aartsrivaal Real Madrid is het nieuws ook niet goed gevallen. "De maatregel, die werd uitgevoerd zonder informatie of overleg vooraf met de aan de competitie deelnemende clubs, schendt het essentiële beginsel van territoriale wederkerigheid dat geldt voor competities met twee ronden (één wedstrijd thuis en de andere in het stadion van de tegenstander)", meent Real Madrid. De club denkt dat de verplaatsing de "competitieve balans" verstoort. Zij hopen dat de UEFA en FIFA dan ook geen toestemming geven.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2025

