Toptalent Nico Williams leek deze zomer lange tijd op weg naar FC Barcelona, maar verlengde uiteindelijk zijn contract bij Athletic Bilbao. Ondanks zijn langdurige contractverlenging bij Athletic, heeft Williams voor chaos gezorgd in de kleedkamer.

De aanhoudende flirt van Williams met FC Barcelona is hem niet in dank afgenomen, meldt de Spaanse krant El Nacional. "Zijn loyaliteit aan Bilbao wordt openlijk in twijfel getrokken", zo wordt erover geschreven.

De contractverlenging kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel, aangezien Williams eerder zijn vertrekplannen bij de Basken had aangekondigd. Hij bleef echter, met grote financiële gevolgen. Williams is met zijn nieuwe tienjarige contract de best betaalde speler van de club geworden.

Onrust in kleedkamer

Ook zijn afkoopsom is verhoogd, van 58 miljoen euro naar 100 miljoen euro. Details die eveneens voor onrust in de kleedkamer hebben gezorgd. Andere belangrijke spelers, zoals Dani Vivian en Oihan Sancet, vinden zichzelf naar verluidt belangrijker voor het systeem van trainer Ernesto Valverde en willen daarom minstens evenveel verdienen.

El Nacional schrijft verder dat andere spelers zich ergeren aan de privileges die Williams binnen de club geniet, ondanks dat de Spaanse international vorig seizoen niet aan de verwachtingen voldeed. De buitenspeler was slechts betrokken bij 10 doelpunten in 29 La Liga-wedstrijden. Te weinig, vinden sommige teamgenoten.

Williams miste vorig seizoen 10 wedstrijden voor Bilbao vanwege diverse kleine blessures. In de kleedkamer wordt hem verweten dat hij buiten het veld niet goed voor zichzelf zorgt. Zo zou hij zeer actief zijn in het nachtleven.

Contractverlenging

Williams was deze zomer dicht bij een overstap naar Barcelona, maar uiteindelijk ging de transfer niet door. Na het verlengen van zijn contract bij Bilbao, sprak de buitenspeler grote ambities uit. "We hebben grootse ambities, zoals het winnen van de Champions League. Wat is er mooier dan dat te bereiken met de club van mijn leven? Ik wil hier geschiedenis schrijven, in San Mamés, met de fans en mijn familie."

