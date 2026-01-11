FC Barcelona en Real Madrid strijden zondagavond in Saoedi-Arabië om de Spaanse Supercup. Voor Frenkie de Jong wordt het zijn achttiende optreden in El Clásico. Dit is de balans van de Nederlander in de bekendste klassieker van de voetballerij.

De Jong maakte als jonge middenvelder indruk bij Ajax, dat in het befaamde Champions League-seizoen (2018/2019) ook Real Madrid over twee wedstrijden aan de kant zette. In eigen huis werd De Koninklijke met 1-4 verslagen. Het zou daarna weer even duren voordat Frenkie van Real Madrid won.

Pas op 20 maart 2022 was het weer zover. Barça haalde toen uit in de Spaanse hoofdstad door met 4-0 te winnen. Maar daar gingen wel liefst vijf nederlagen en een gelijkspel aan vooraf voor Frenkie.

Weg omhoog is ingezet voor FC Barcelona

Sinds die klapper in Madrid weet De Jong steeds beter wat winnen is tegen de eeuwige rivaal. Vorig seizoen, toen Barcelona kampioen van Spanje werd, werd Real Madrid bijvoorbeeld met 4-0 en 4-3 verslagen in de competitie. Ook wonnen de Catalanen de Spaanse beker ten koste van Real Madrid: De Jong was aanvoerder in de met 3-2 (na verlenging) gewonnen wedstrijd.

Voor de Oranje-international is het aantal gewonnen en verloren finales tegen Real Madrid precies in evenwicht: hij won ook nog een keer een Supercopa en verloor er twee. In de finale van de afgelopen Spaanse Supercup (wederom een El Clásico) bleef De Jong negentig minuten op de bank. Barcelona won die wedstrijd overigens met 5-2, maar wordt in deze balans dus niet meegerekend.

Nog geen goal of assist

Frenkie heeft nog altijd meer Clásico's verloren dan gewonnen, maar dat komt door die slechte start met Barcelona. Hij speelde tegen geen enkele club meer wedstrijden dan tegen Real Madrid. Overigens wacht de 28-jarige middenvelder uit Arkel nog wel altijd op zijn eerste goal en assist in de grootste wedstrijd uit de voetballerij.

Balans Frenkie de Jong in El Clásico

Gewonnen wedstrijden: zeven (waarvan vier in La Liga)

Verloren wedstrijden: negen (waarvan zeven in La Liga)

Gelijk: één keer

Gewonnen finales: twee (één Supercup, één beker)

Verloren finales: twee (tweemaal Supercup)