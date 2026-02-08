De voetballers van FC Barcelona hebben op eigen veld met 3-0 gewonnen van Mallorca in de 23e speelronde van de Spaanse Primera División. Niet voor het eerst dit seizoen was toptalent Lamine Yamal goud waard voor de ploeg van Frenkie de Jong

Met deze overwinning heeft FC Barcelona een voorsprong van vier punten op Real Madrid. De Koninklijke krijgt zondag de kans om dit verschil te verkleinen wanneer ze op bezoek gaan bij Valencia.

Goal Robert Lewandowski

De Catalanen kwamen in de 28e minuut op voorsprong. Na een poging van Marcus Rashford kwam de bal bij Robert Lewandowski terecht. De Poolse spits creëerde met een slimme schijnbeweging ruimte voor zichzelf en schoot de bal vervolgens beheerst in het net, waarmee hij de thuisploeg op een 1-0 voorsprong zette.

Supergoal van Lamine Yamal

Barcelona sloot de eerste helft af met een minimale voorsprong, die in de tweede helft werd verdubbeld door een doelpunt van Lamine Yamal in de 61e minuut. Het Spaanse wonderkind strafte de laksheid van de vijandelijke verdediging af, die hem te veel ruimte gaf voor het strafschopgebied. Met een schot van zo'n twintig meter trof hij de kruising, wat de stand op 2-0 bracht. Dit was Yamals zesde doelpunt in de laatste zeven wedstrijden

De eindstand van 3-0 werd in de 83e minuut bepaald door Marc Bernal, die op magistrale wijze een counter van de Blaugrana afrondde en zo een prachtige pass van Fermín López bekroonde. Frenkie de Jong bleef overigens de hele wedstrijd op de bank.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.