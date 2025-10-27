Topvoetballer Jude Bellingham stond zondag met Real Madrid tegenover aartsrivaal FC Barcelona in El Clásico. De Madrilenen trokken aan het langste eind, maar voor de Engelse middenvelder krijgt de zege mogelijk nog een zure nasmaak. Hij maakte namelijk hetzelfde gebaar waarvoor hij eerder al werd gestraft.

We maken even een sprong terug in de tijd, naar het EK voetbal van 2024 om precies te zijn. Bellingham speelde met de nationale ploeg van Engeland in de achtste finale tegen Slowakije. Hij maakte toen op schitterende wijze de gelijkmaker in de blessuretijd, waardoor zijn land toch niet werd uitgeschakeld.

Opvallend gebaar

Tijdens die wedstrijd maakte hij echter een opvallend gebaar naar zijn kruis. De UEFA was hier allesbehalve blij mee, en strafte de middenvelder met een boete van een kleine 30.000 euro en een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd.

Toentertijd deed Bellingham de commotie af als een onderling grapje met vrienden. "Het was een inside joke richting een paar goede vrienden die bij de wedstrijd waren. Ik niets dan respect voor de manier waarop Slowakije vanavond speelde", zo opperde hij destijds.

Opnieuw in opspraak

Maar afgelopen weekend werd de 22-jarige superster van Real Madrid dus wéér vastgelegd toen hij hetzelfde gebaar maakte in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Barcelona. Dit keer stak hij er zelfs zijn tong bij uit.

Het gebeurde aan het einde van het duel toen er een flink opstootje plaatsvond. Na het laatste fluitsignaal ontstond er allerlei duw- en trekwerk, zowel langs de lijn als op het veld.

Afwachten

Het is nog afwachten of La Liga maatregelen zal nemen tegen het gedrag van de Britse middenvelder. Er is in ieder geval hoop voor Bellingham dat de Spaanse bond coulanter is dan de UEFA.

Zo kwam Gareth Bale in 2019 nog ongestraft weg nadat hij een obsceen gebaar maakte richting de fans van Atletico Madrid. Ook Hansi Flick, de trainer van FC Barcelona, kreeg eerder deze maand slechts een gele kaart voor een soortgelijk gebaar.

Jude Bellingham risks further punishment after repeating the X-rated gesture that nearly got him BANNED for England at the Euros 😲🚨 pic.twitter.com/BrfbTQPySY — Daily Mail Sport (@MailSport) October 27, 2025

