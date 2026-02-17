Vier dagen na de 4-0 nederlaag bij Atlético Madrid in de Copa del Rey heeft FC Barcelona opnieuw een tik te verwerken gekregen. Op bezoek bij Girona ging de ploeg van Hansi Flick met 2-1 onderuit en moest het bovendien de koppositie in La Liga afstaan aan Real Madrid. Na afloop wees de trainer op een opvallende oorzaak voor het verval van zijn elftal.

Barcelona begon nog energiek en kreeg via Lamine Yamal dé kans om de wedstrijd open te breken. Na een overtreding van Daley Blind op Dani Olmo mocht hij vlak voor rust aanleggen vanaf elf meter, maar de strafschop eindigde op de paal. Girona, waar Blind opnieuw de volledige negentig minuten speelde, hield knap stand tot de rust.

Barcelona verliest grip op de wedstrijd

Rond het uur leek er alsnog weinig aan de hand voor de bezoekers. De 19-jarige Pau Cubarsí kopte fraai de 0-1 binnen en gaf Barcelona het gevoel dat de controle terug was. Die voorsprong verdween echter razendsnel. Nog geen twee minuten later tikte Thomas Lemar van dichtbij de gelijkmaker binnen.

Lang leek het duel op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase ging het alsnog mis. Fran Beltrán haalde drie minuten voor tijd uit vanaf de rand van het strafschopgebied en bezorgde Girona de 2-1. In aanloop naar die treffer werd nog geprotesteerd vanwege een mogelijk duwtje bij Jules Koundé, maar de scheidsrechter liet doorspelen.

Koppositie kwijt

De frustratie was groot bij de bezoekers, maar veel tijd om na te praten was er niet. Met de nederlaag incasseerde Barcelona in vier dagen tijd twee forse klappen, nadat het donderdag met ruime cijfers (4-0) verloor in het heenduel van de Copa Del Rey. Bovendien is het door de nederlaag tegen Girona ook nog eens de koppositie in de competitie kwijtgeraakt aan Real Madrid.

Barca-trainer geeft zijn elftal vrijaf

Na afloop probeerde trainer Hansi Flick de vinger op de zere plek te leggen. Volgens hem ligt de oorzaak vooral bij het gebrek aan energie in zijn ploeg. "Het team is moe en niet fris", oordeelde hij. "We hadden onze kansen, maar waren niet goed in de omschakeling. We hebben veel fouten gemaakt."

Flick koos daarom om de selectie krijgt twee dagen vrij te geven om even bij te tanken. "We moeten hongeriger zijn om wedstrijden te winnen. Meer controle, minder fouten. We keren terug met een andere mentaliteit." Barcelona staat nu tweede in La Liga, op twee punten van Real Madrid. Met een druk programma in het vooruitzicht zal snel moeten blijken of de korte pauze voldoende is om de neerwaartse spiraal te stoppen.

