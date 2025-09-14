Barcelona heeft in een spectaculaire en doelpuntrijke wedstrijd een zeer overtuigende overwinning geboekt op Valencia. Zonder de geblesseerde Frenkie de Jong en Lamine Yamal wonnen de Catalanen met 6-0. Het elftal van Hansi Flick domineerde al in de eerste helft, terwijl de bezoekers geen enkele serieuze kans wisten te creëren.

De Catalanen konden nog niet in Camp Nou spelen omdat de renovatie daar niet voltooid is. Daarom werd het duel tegen Valencia afgewerkt in het Johan Cruijff-stadion op het trainingscomplex, dat slechts plaats biedt aan 6.000 toeschouwers.

Fermín López

Fermín López was de absolute uitblinker met twee prachtige goals. Hij werd dan ook uitgeroepen tot Man of the Match. De aanvallende middenvelder opende de score na een knappe solo en voegde daar later een snoeiharde afstandsknal aan toe. Ook Marcus Rashford, de huurling van Manchester United, liet zich gelden: hij creëerde meerdere kansen en gaf de assist op Raphinha, die eveneens twee keer het net vond.

In de tweede helft meldde de net ingevallen Robert Lewandowski zich razendsnel op het scoreformulier. De Poolse spits trof al acht minuten na zijn entree doel en was in de slotfase opnieuw trefzeker, waarmee hij de 6-0 eindstand bepaalde.

De prestatie van Barcelona was des te indrukwekkender, aangezien Valencia de hele wedstrijd geen enkel schot op doel wist te produceren. Het team van Flick pakte hiermee niet alleen de drie punten, maar stuurde ook een duidelijke boodschap naar de concurrentie in de competitie: de Catalanen zijn dit jaar een van de grootste kandidaten voor de La Liga-titel.

De Catalanen hebben na vier wedstrijden tien punten. Dat zijn er twee minder dan Real Madrid, dat op zaterdag met 1-2 van Real Sociedad won.

