FC Barcelona heeft de koppositie in La Liga verstevigd door een zege op Atlético Madrid. In Camp Nou eindigde de topper in 3-1 voor de thuisploeg van coach Hansi Flick. Frenkie de Jong ontbrak vanwege ziekte.

.Atlético kwam op voorsprong door een treffer van Álex Baena. Die werd weggestuurd door een lange pass van Nahuel Molina en schoot de bal langs doelman Joan García. Raphinha maakte kort daarop gelijk. Hij speelde de bal langs keeper Jan Oblak en schoot raak. Robert Lewandowski verzuimde nog Barcelona op voorsprong te zetten. Hij schoot een strafschop hoog over.

In de tweede helft kreeg Dani Olmo de bal door het centrum goed aangespeeld en schoot laag in de rechterhoek via de paal raak. Invaller Thiago Almada en Antoine Griezmann verzuimden de ploeg van coach Diego Simeone op 2-2 te brengen. Ferran Torres bepaalde de eindstand met de derde treffer.

Barcelona heeft door de zege 37 punten, zes meer dan Atlético. Real Madrid, dat woensdag bij Athletic Club in Bilbao speelt, heeft 33 punten.

Nederlandse middenvelder De Jong was er niet bij. Hij verscheen maandag nog wel op het veld op de training. Een dag later bleek dat hij koorts heeft en daarom de wedstrijd aan zich voorbij moet laten gaan.

Terugkeer in Camp Nou

De Jongs afwezigheid zorgt ervoor dat hij als een van de weinigen nog niet in het opgeknapte Camp Nou heeft gespeeld. De werkzaamheden in het stadion van FC Barcelona zijn nog in volle gang, dus is er op dit moment voor iets meer dan 45.000 bezoekers plek.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!