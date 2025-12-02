Frenkie de Jong moet voorlopig nog even wachten op zijn eerste duel namens FC Barcelona in het hernieuwde Camp Nou. Eerst was de Oranje-international geschorst, daarna waren er privéomstandigheden en nu is hij ziek. Het zorgt ervoor dat De Jong een absoluut topduel mist.

Dinsdag maakte FC Barcelona de selectie bekend voor het thuisduel tegen Atlético Madrid van dinsdagavond. Daarop ontbreekt de naam van De Jong, terwijl de Nederlandse middenvelder maandag nog wel op het veld verscheen op de training. Een dag later blijkt dat hij koortsachtig is en daarom de wedstrijd aan zich voorbij moet laten gaan.

De Uruguayaanse verdediger Ronald Araújo staat evenmin op de spelerslijst die de club op sociale media heeft bekendgemaakt. Volgens de Catalaanse pers zou hij hebben besloten om "een pauze" in te lassen ten behoeve van zijn geestelijke gezondheid. Trainer Hansi Flick zei dat Araújo "niet klaar was om te spelen". Dat heeft volgens de Duitser te maken met een "persoonlijke situatie".

De Jong moet terugkeer in Camp Nou uitstellen

De Jongs afwezigheid zorgt ervoor dat hij als een van de weinigen nog niet in het opgeknapte Camp Nou heeft gespeeld. Wel maakte hij in november een training mee waarbij 23.000 fans aanwezig waren. De werkzaamheden in het stadion van FC Barcelona zijn nog in volle gang, dus is er op dit moment voor iets meer dan 45.000 bezoekers plek.

Barcelona speelde er al tegen Athletic Bilbao (4-0) en Alavés (3-1). Die wedstrijden moest De Jong om uiteenlopende reden missen. De eerstvolgende mogelijkheid voor een terugkeer in Camp Nou is op dinsdag 9 december tegen Eintracht Frankfurt.

Vervroegd duel

De overige Spaanse clubs spelen deze week om de Copa del Rey, maar dat geldt niet voor Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid en Athletic Bilbao. Die vier clubs hebben een bye omdat ze spelen voor de Spaanse Supercup begin januari.

Barcelona heeft 34 punten uit veertien duels. Atlético staat vierde met 31 punten. Het duel begint om 21.00 uur.

