Ajax laat eerste plaats in krankzinnige slotfase door de vingers glippen: PSV nieuwe koploper Eredivisie

Een ongekend drama voor Ajax. De ploeg van Francesco Farioli leek heel lang de eerste plek te houden, maar moest na een ongekende slotfase bij FC Groningen in de 99ste (!) minuut toch toegeven: 2-2. PSV is daardoor de nieuwe nummer 1 van de Eredivisie en kan aanstaande zondag uit bij Sparta de titel grijpen.

De dramatische vorm van Ajax duurt voort, waardoor het kampioenschap volledig op de tocht staat. Na een verliespartij bij FC Utrecht, een gelijkspel tegen Sparta én weer verlies tegen NEC heeft Ajax ook in Groningen puntenverlies geleden. Ajax moet daarmee de eerste plek afstaan aan PSV. Dat won in eigen huis wél van Heracles. Het momentum ligt nu helemaal bij PSV, dat de titelprolongatie voor het grijpen heeft.

PSV heeft alle kaarten in handen op slotdag in strijd om titel met Ajax, check hier alle uitslagen in de Eredivisie Een krankzinnig einde in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. PSV had geen kind aan Heracles Almelo (4-1) en zag Ajax de koppositie weggeven door in de allerlaatste minuut nog gelijk te spelen tegen FC Groningen (2-2). De strijd om de titel in de Eredivisie wordt om die reden beslist op de allerlaatste speelronde.

Eerste plaats kwijt

Ajax heeft in recordtijd de voorsprong van negen punten verspeeld, nog sneller dan dat de Amsterdammers deze afsnoepten van PSV eerder in het seizoen. Het is het kampioenschap van de wendingen, want nog niet zo lang geleden stond PSV ook op de eerste plaats.

Farioli koos voor een totaal andere opstelling. Waar ervaring de boventoon voerde in Amsterdam tegen NEC, voerde nu het voetbal de boventoon en dat is gebleken. Brobbey mocht weer starten, net als Mika Godts en Kian Fitz-Jim. Zelfs talent Jorthy Mokio startte. Farioli had goed gezien dat de vorige aanpak niet de beste was.

Bloednerveuze PSV-fans houden Ajax massaal in de gaten, Philips Stadion plots weer muisstil Het duel van PSV tegen Heracles Almelo was voor veel thuissupporters na zo'n twintig minuten al niet meer de moeite waard. Met een overtuigende voorsprong op zak ging de blik massaal op de wedstrijd van Ajax op bezoek bij FC Groningen. Het leverde opmerkelijke beelden op in het Philips Stadion, dat werkelijk waar uit zijn voegen barstte en ook weer muisstil werd.

Kolkende Euroborg

Ajax moest namelijk niet alleen tegen een gretig Groningen spelen, het moest zichzelf ook oprichten na een slechte reeks richting het kampioenschap. 13 wedstrijden was Ajax ongeslagen, maar daar kwam na FC Utrecht-uit (4-0) verandering in. Er werd gelijkgespeeld tegen Sparta en dus verloren van NEC. Ajax leek even op tijd wakker geschud, want in Groningen werd er voor de verandering wél als eerste gescoord.

FC Groningen had voorspeld dat er een kolkende Euroborg zou zijn waar Ajax wel met tegenzin naartoe zou reizen. Maar dat kolken, bleek een storm in een glas water. Groningen liet Ajax toe en hoopte zelf op de counter, maar daar kwam niks van terecht. Ajax had de bal na het kwartier en ging rustig op zoek naar de goal. Zonder dat er echt weinig gecreëerd werd. Tot daar Gaaei was.

Ajax en PSV strijden om de landstitel: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie Ajax leek afgelopen weekend de landstitel te kunnen gaan pakken, maar na een onwaarschijnlijke voetbaldag ligt strijd weer helemaal open. De koploper heeft met nog twee duels te gaan nog maar één punt voorsprong op PSV. Beide teams komen woensdag weer in actie: Ajax gaat op bezoek bij FC Groningen en PSV ontvangt Heracles Almelo. Lees hier de mogelijke scenario's in de Eredivisie.

Met een behoorlijke kanonskogel na goed werk van Brobbey werd Etienne Vaessen verrast in zijn eigen hoek. De spelers van Ajax wisten toen nog niet dat PSV al met 4-0 voor stond in Eindhoven tegen Heracles, dus waren ze in de rust vast en zeker extra blij met deze goal.

Gelijkmaker Groningen

Maar in de rust werd er in de kleedkamer van Groningen besloten dat ze wél voor een kolkend stadion zouden zorgen. Met resultaat. Binnen tien minuten scoorde Groningen de gelijkmaker, omdat Ajax toeliet wat ze al tijden toelaten: de ander het spel maken bij een voorsprong.

De schrik zat er goed in, Farioli bracht Steven Berghuis en ook Wout Weghorst. Die twee zorgden uiteindelijk voor verlossing voor de Ajacieden: Met nog ruim twintig minuten op de klok, zwiepte Berghuis de bal de zestien in waar Weghorst de bevrijdende 1-2 binnen kopte. Opluchting op alle gezichten bij Ajax.

Bizar slot

In de blessuretijd kreeg Valente nog rood na een behoorlijke opstoot, die ook langs de lijn bevochten werd door de technische staf der beide ploegen. Ajax leek met de overwinning er vandoor te gaan. Maar toen kwam er nog een cruciale vrije trap voor FC Groningen. In de absolute slotsecondes vloog die bal er nog in.

Het geluk van Farioli is op bij Ajax, dat moge duidelijk zijn. Waar met deze tactiek het kwartje vaak zijn kant op viel doet het dat nu al een tijd niet meer. Op deze manier lijkt het een schier onmogelijke opgave de titel alsnog te halen in Amsterdam.

