FC Groningen-spelers door het dolle heen na promotie: 'Dit zagen we na de eerste tien wedstrijden niet aankomen'

FC Groningen promoveerde vrijdagavond naar de Eredivisie. Een 2-0 overwinning op directe concurrent Roda JC was genoeg om promotie te bewerkstelligen. Kind van de club en smaakmaker Romano Postema en aanvoerder Leandro Bacuna waren na afloop van de wedstrijd door het dolle heen.

Na het moeizame gelijkspel tegen Telstar van vorige week moest FC Groningen bewijzen dat zij het verdienden om te promoveren naar de Eredivisie. Postema wist al gauw dat Groningen tegen zijn oude club Roda JC winnend ging afsluiten. "Uiteraard is het een gigantische ontlading. Ik weet hoe het speelt hier in de regio, maar de ontlading was er vooral tijdens de wedstrijd al. Na de 2-0 wisten we wel dat promotie een feit was", zei Postema in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Vreugde-explosie in Groningen: club keert terug in Eredivisie; Roda JC rouwt en maakt zich op voor nacompetitie FC Groningen is terug in de Eredivisie. In de allesbeslissende laatste speelronde rekende het af met directe concurrent Roda JC. De 'Trots van het Noorden' moest winnen om directe promotie af te dwingen ten koste van de ploeg uit Kerkrade. Een uitstekende wedstrijd werd beloond met drie punten. Daarmee is Groningen terug op het hoogste niveau.

Dé man van FC Groningen

Postema was dit seizoen dé man van FC Groningen. Vooral na de winterstop had het kind van de club het op zijn heupen. De 22-jarige Postema maakte maar liefst vijftien doelpunten na de winter en eindigt het seizoen op achttien doelpunten. "Na de winterstop heb ik helemaal mijn plek gevonden en begon ik als een gek met scoren. Ik ben zo tevreden en blij om zó te presteren bij mijn club."

Romano Postema wist het net niet te vinden tegen Roda JC, maar was dé man van FC Groningen na de winterstop. ©Pro Shots.

'Terug waar Groningen hoort'

De topschutter van Groningen genoot van de sfeer in de Euroborg en beseft dat de club weer terugkeert op het niveau waar het thuishoort. Postema: "We hebben hier écht helemaal niets te zoeken. Maar laten we eerlijk zijn: in de eerste tien wedstrijden dacht iedereen waarschijnlijk: waar zijn die toch allemaal mee bezig. Dit zagen we na tien wedstrijden niet direct aankomen."

FC Groningen gaat helemaal los na promotie naar Eredivisie, ook groot feest in Tilburg na Keuken Kampioen Divisie-titel Willem II Het zal nog lang onrustig blijven in Groningen en Tilburg. FC Groningen pakte door een overwinning op Roda JC het laatste directe promotieticket naar de Eredivisie en Willem II wist in Brabant de titel veilig te stellen. Het leverde bij beide ploegen prachtige beelden op.

Bacuna terug op het oude nest

Een ander kind van de club is Leandro Bacuna. De 31-jarige rechtsback keerde na jaren in het buitenland weer terug op het oude nest. Dit was precies de reden voor Bacuna om terug te keren. "Het doel was om terug te keren naar de Eredivisie en dat hebben we gedaan. Wat een geweldige prestatie. Het besef is er nog niet helemaal. De supporters leven hier al vier weken naartoe, maar voor ons begint het net. Ik denk dat het een mooi feestje gaat worden", begon Bacuna zijn verhaal.

Leandro Bacuna viert terugkeer naar Eredivisie. ©Pro Shots.

In 2015 bereikte Bacuna met Aston Villa de eindstrijd van de FA Cup, maar voor de Groninger is deze wedstrijd een stuk specialer. "De FA Cup is ook heel erg mooi, maar hier komen je familie en ik ben hier geboren en getogen. Dat is heel erg anders. Ik heb de spelersgroep ook uitgelegd wat er op het spel stond en wat het voor de stad betekent. En dat hebben ze goed in zich opgenomen", zei Bacuna.

Grote toekomst toegedicht

Na het slechte begin van Groningen gooide trainer Dick Lukkien het volledig over een andere boeg. De dure ervaren spelers gingen eruit en de jonge talenten kwamen in de ploeg. Volgens Bacuna hebben de jeugdspelers het geweldig gedaan. Hij dicht ze een mooie toekomst toe. "Ik kan niet beschrijven hoe Van Bergen, Blokzijl, Postema en Valente het dit seizoen hebben gedaan. Die jongen gaan een mooie toekomst tegemoet. Die waren zó belangrijk", aldus Bacuna.