Erik ten Hag heeft zich voor het eerst uitgelaten tegenover de Nederlandse media als technisch directeur van FC Twente. De Tukker was behoorlijk uitgesproken over de vele kritiek die zijn persoon vaak over zich heen heeft gekregen over door hem binnen gehaalde spelers. "Het klopt dat er ook mindere bij zaten", stelt Ten Hag bij zijn presentatie.

Ten Hag begint per februari bij FC Twente als technisch directeur, daarmee wordt hij de opvolger van good old Jan Streuer. De Tukker kijkt enorm uit naar de nieuwe uitdaging. "Het is een rol die ik nooit eerder heb gedaan, maar ik wil FC Twente graag helpen. Ik vind het mooi dat ik als TD aan de slag mag, want het een heel andere dimensie. Er ligt een goede basis qua financiën en technische zaken, dus ik kijk er zeer naar uit om daar invulling aan te geven", zegt Ten Hag.

Juiste timing

De oud-trainer van Manchester United, Bayer Leverkusen en Ajax voerde de afgelopen maanden nog wel gesprekken met binnen- en buitenlandse clubs over een functie, maar uiteindelijk was daar toch FC Twente. "Ik ben nog nooit ergens naar op jacht geweest, maar vaak is timing essentieel. Vlak na mijn ontslag bij Leverkusen stond mijn hoofd er niet naar, want ik moest het eerst afsluiten. Drie weken later was ik klaar mee. Ik vind het een geweldige uitdaging om FC Twente vooruit te helpen."

Voorganger Arnold Bruggink nam uiteindelijk een stap terug vanwege aanhoudende gezondheidsklachten. Hij benaderde meermaals dat de betrokken regio het hem ook niet altijd makkelijk maakte, vooral toen het minder ging. "Dat heeft mij niet beangstigd, want bij al mijn jobs heeft er altijd druk opgestaan. Als trainer sta je altijd in de vuurlinie, maar het is overal vrij goed gegaan. Dat vertrouwen heb ik in de club, maar ook in mezelf. We gaan succes hebben", gaat hij verder.

"In huidige tijd van ontwikkelingen in medialandschap, dan is de kritiek vaak ongenuanceerd. Het gaat erom dat wij onze koers bepalen. Natuurlijk, moeten we ook heel goed luisteren naar adviezen, maar je moet ook standvastig zijn", licht Ten Hag toe.

Kritiek op eigen persoon

Ten Hag vindt het belangrijk om zijn eigen aankopen 'goed' te praten. Hij weigert mee te gaan in de negatieve tendens over zijn bijdrage bij het aankoopbeleid bij zijn ex-clubs. "Op de eerste plaats vind ik het prima, maar bij FC Twente haalde ik Marko Arnautovic, Luuk de Jong én Cheikh Tioté. Bij Go Ahead haalde ik Nick Marsman, Quincy Promes en Deniz Türüc, bij FC Utrecht kwam Rico Strieder en bij Ajax haalden we Dusan Tadic, Daley Blind, Sebastien Haller, Mohammed Kudus en Edson Alvarez. Volgens mij zijn dat allemaal geen weggooiers. Natuurlijk zaten er ook mindere aankopen bij. Alleen, soms slaagt een aankoop om bepaalde redenen niet."

