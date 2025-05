FC Twente-directeur kondigt plotseling afscheid aan: 'Dat breekt me fysiek op'

Een grote schok bij FC Twente. Technisch directeur Arnold Bruggink legt per direct zijn functie neer. De oud-voetballer was sinds 2023 werkzaam in die rol bij de club. Voorganger Jan Streuer neemt zijn taken voorlopig over.

FC Twente beleefde een enigszins teleurstellend seizoen. De Tukkers konden tot halverwege het seizoen meedoen om de strijd om de Europese tickets, maar zakten aan het einde van de competitie weg. Toch scheelde het weinig of de club had zich toch nog voor de Conference League geplaatst, want in de finale van de play-offs van Europees voetbal kwam de ploeg met 2-0 voor, maar verloor het door een doelpunt in de slotseconde met 3-2.

Wondermiddel van topscorer Sem Steijn lijkt ondekt: 'Zou goed kunnen dat daar die doelpunten vandaan komen' Sem Steijn is niet alleen topscorer, maar ook speler van het jaar geworden dit seizoen in de Eredivisie. Na afloop van de Eredivisie Awards, waar hij beide prijzen binnenhengelde, sprak hij over een eventueel wondermiddel dat nog weleens tot al zijn doelpunten geleid kan hebben. "Eén ding is zeker, volgend jaar ga ik weer doelpunten maken."

'Dat breekt me fysiek op'

Er was door de prestaties van de club kritiek op Bruggink, maar dat is niet de reden dat hij stopt: “Ik heb ruim twee jaar alles gegeven voor FC Twente. Dat verdient deze prachtige club die diep in mijn hart zit. Maar deze baan gaat 24 uur per dag door, stopt nooit. De afgelopen periode kwam ik er ook steeds meer achter dat de invulling van de functie niet volledig bij me past."

Oranje Leeuwin Jill Roord laat bondscoach van zijn stoel vallen: 'Dit is een signaal' Jill Roord zorgde afgelopen week voor een enorme verrassing in de voetbalwereld met haar terugkeer naar FC Twente. De 28-jarige Oranje Leeuwin, die nog steeds tot de wereldtop in het vrouwenvoetbal behoort, gaat spelen in de Azerion Eredivisie. Bondscoach Andries Jonker spreekt openlijk zijn verbazing uit. "Mensen denken dat topspeelsters geen rust nodig hebben", zegt Jonker vol verbazing.

"Dat breekt me vooral fysiek op. Ik ben blij dat Jan Streuer meer taken op zich gaat nemen. Hij kan samen, met de zeer capabele mensen die FC Twente heeft op de ingeslagen weg verder", vertelt Bruggink, die onlangs privé een groot verlies leed door het overlijden van zijn moeder.

'Uitermate vervelend'

Algemeen directeur Dominique Scholten was al een tijdje op de hoogte van de situatie van Bruggink en weet dat de keuze hem zwaar valt: “We kunnen niet anders dan de beslissing van Arnold accepteren. Allereerst voor hem is deze beslissing uitermate vervelend, maar ook voor de club en mij persoonlijk.

Vertrekkende Twente-sterkhouder staat voor emotionele dagen: 'Dat doet ongelooflijk veel pijn' De tranen stonden in de ogen van Michal Sadilek na het verlies met FC Twente in de finale van de play-offs tegen AZ. Europees voetbal spatte uiteen na een 3-2 nederlaag. Voor Sadilek was niet alleen het verlies dat zwaar viel, maar ook het emotionele besef dat deze wedstrijd vrijwel zeker zijn laatste was voor FC Twente. "Het wordt nog een héél emotionele avond", stelt de Tsjech.

"Arnold is een buitengewoon prettige persoonlijkheid, fijn om mee te werken en hij heeft verstand van zaken. FC Twente gaat natuurlijk volle vaart verder. Er staat ons een drukke zomer te wachten. De opvolging is bij Jan Streuer in goede handen.” Streuer wordt overigens bijgestaan door Tim Gilissen, die overkomt van FC Utrecht.