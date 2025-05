Vertrekkende Twente-sterkhouder staat voor emotionele dagen: 'Dat doet ongelooflijk veel pijn'

De tranen stonden in de ogen van Michal Sadilek na het verlies met FC Twente in de finale van de play-offs tegen AZ. Europees voetbal spatte uiteen na een 3-2 nederlaag. Voor Sadilek was niet alleen het verlies dat zwaar viel, maar ook het emotionele besef dat deze wedstrijd vrijwel zeker zijn laatste was voor FC Twente. "Het wordt nog een héél emotionele avond", stelt de Tsjech.

"Waar moet ik beginnen?", verzuchtte een zichtbaar aangeslagen Sadilek na afloop. "Er was niets aan de hand, maar dan geven we de 2-1 compleet onnodig weg. Dat kan écht niet. Deze slotfase is ongelooflijk en ook zo typerend voor ons seizoen. Onze doelstelling was het halen van Europees voetbal, maar dat is niet gelukt. Je mag wel zeggen dat het seizoen mislukt is. Ik moet eerlijk zeggen: dit is echt zwaar. Het wordt nog een héél emotionele avond voor mij."

'De hele regio zal ik missen'

Voor de Tsjechische middenvelder draaide de emoties om meer dan alleen het sportieve falen. Sadilek gaf aan dat hij niet alleen het moment van verlies moest verwerken, maar ook het besef dat hij na vier jaar trouwe dienst waarschijnlijk afscheid neemt van FC Twente. "Na het laatste fluitsignaal kwam alles wel binnen. Op dit moment besef ik nog niet hoe erg ik het ga missen. De hele club, de hele regio."

Hoewel Sadilek nog geen definitieve club heeft, lijkt hij spoedig een nieuwe club aan zijn cv toe te kunnen voegen. "Het is bijna zeker dat dit mijn laatste wedstrijd voor FC Twente was. Voor 99% sta ik op het punt om te vertrekken, maar ik vind het vooral zonde dat het zo moet eindigen. Dat doet ongelooflijk veel pijn", zegt de 25-jarige controleur, die dankzij zijn inzet en vechtlust een zéér geliefde speler werd. Na vier prachtige jaren komt daar een eind aan.

Focus op de toekomst

Met een trillende stem vertelde Sadilek dat hij vanaf nu de focus gaat leggen op de toekomst. "Ik denk dat ik vanaf maandag alle zaken rond een transfer ga bespreken met mijn familie en vriendin. Dan maak ik een keuze. Wat ik eerder al zei, er spelen veel dingen. De komende dagen zal ik afscheid nemen van de club, het worden emotionele dagen", sluit Sadilek af.

