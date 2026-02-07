FC Twente heeft zaterdagavond afgerekend met de enorme kritieken van de afgelopen weken. In de eigen Grolsch Veste boekte de ploeg van John van den Brom een 5-0 zege op sc Heerenveen. De tegenvallende subtopper is daarmee al voor de twaalfde keer ongeslagen in de VriendenLoterij Eredivisie.

FC Twente en SC Heerenveen werden doordeweeks uitgeschakeld in de Eurojackpot KNVB Beker, maar kwamen beiden met een heel ander gevoel naar de Grolsch Veste. De thuisploeg verloor tamelijk onverdiend van AZ (2-1 na verlenging), terwijl de Friezen compleet kansloos waren tegen PSV (4-1).

De harde kern van FC Twente had zelfs een doek met 'Blaffende honden bijten niet. Weer een verloren jaar in 't verschiet. Gas geven, laat Twente weer leven'. Bij FC Twente waren de revanchegevoelens vanaf meet af aan te zien.

FC Twente scoort vroeg

FC Twente legde, net als tegen AZ (4,83 expected goals), een uitmuntende pot op de mat. De Tukkers kregen nu ook al vroeg grote kansen, maar ditmaal was er wél rendement. Ramiz Zerrouki veroverde de bal van Sam Kersten en krulde die fraai achter Heerenveen-doelman Bernd Klaverboer: 1-0. Tien minuten later was het opnieuw raak, toen goudhaantje Mats Rots van dichtbij de 2-0 binnentikte.

Heerenveen volledig weggespeeld

In de tweede helft schoot FC Twente het Heerenveen van Robin Veldman volledig aan flarden. De Tukkers, zichtbaar getergd na weken vol gemiste kansen, sloegen direct na rust toe: Daan Rots maakte de 3-0 na een goede voorzet van Sam Lammers. Daarmee was het nog niet gedaan, want met een overtuigende knal vergrootte ook Kristian Hlynsson de voorsprong naar vier doelpunten. Uiteindelijk bepaalde Lammers de eindstand in de slotfase op 5-0.

Ongeslagen FC Twente

FC Twente begon het seizoen moeizaam, wat trainer Joseph Oosting zijn baan kostte. Na drie nederlagen in de eerste vier speelronden volgde zijn ontslag. Sindsdien verloor de club nog maar één keer, thuis tegen Ajax, en nestelde het zich met een zesde plaats in de subtop. Bovendien is FC Twente inmiddels al elf Eredivisieduels ongeslagen, met acht gelijke spelen en drie overwinningen.

