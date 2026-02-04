FC Twente-sensatie Bart van Rooij heeft in de afgelopen dagen twee enorme dompers moeten slikken. De vleugelverdediger van de Tukkers zag maandagmiddag een transfer naar Wolverhampton Wanderers afketsen, terwijl hij een dag later na verlenging uit de Eurojackpot KNVB Beker werd geknikkerd. "Natuurlijk is het moeilijk", zegt Van Rooij in gesprek met Sportnieuws.nl.

FC Twente speelde een uitstekende wedstrijd op bezoek bij AZ, maar opnieuw wilde de bal er maar niet in voor de ploeg van John van den Brom. FC Twente had een expected goals-aantal van 4.86 en 36 schoten. "Dat is heel frustrerend. Inmiddels zeg ik al twee maanden dat de kansen er écht een keer ingaan, maar het duurt wel lang", concludeert Van Rooij. "Het is pijnlijk. Het zijn geen koekenbakkers, maar we hadden niet hoeven te verliezen."

Ongeslagen status van FC Twente

Voor de Tukkers was het pas de eerste nederlaag in vijftien wedstrijden, ditmaal uitgerekend na verlenging, maar tóch heerst er een negatief gevoel bij de achterban. FC Twente speelde daarvan namelijk tien maal gelijk, voornamelijk tegen laagvliegers. "Ik ben niet iemand die heel snel boos wordt, maar ben gewoon teleurgesteld. We hadden écht het gevoel dat er iets mogelijk was in het bekertoernooi, maar dat is geen optie meer."

Transfer naar Wolves afgeketst

Voor Van Rooij was het opnieuw een teleurstelling, nadat hij een dag eerder al hoorde dat hem een transfer naar de Premier League door de neus was geboord. "Mijn laatste dagen waren eigenlijk heel rustig, tot maandag een uur of twaalf. Toen is het allemaal heel snel gegaan, want toen nam het heel serieuze vormen aan. Ik heb nog nooit zo’n transfer deadlineday meegemaakt, maar het is wel bijzonder om eens te ervaren", lacht hij.

"Het is natuurlijk een ontzettend mooi compliment dat een club uit de Premier League een aanzienlijk bedrag wilde betalen", vervolgt Van Rooij, die naar verluidt voor zo’n tien miljoen euro de stap naar Engeland had kunnen maken. "Wolves was bereid om ver te gaan, maar FC Twente is daar vanaf het begin heel stellig in geweest: ik mocht niet weg. Ik kan het dan alleen maar accepteren."

Moeilijke situatie

Tóch is Van Rooij niet helemaal in de koude kleren gaan zitten. "Natuurlijk is het wel moeilijk om zoiets naast je neer te leggen. Het is namelijk wel de stap naar de Premier League die je kunt maken", vervolgt hij. Hij beseft dat Wolverhampton Wanderers geen hoogvlieger in Engeland is, maar dat was ook niet het plan bij de hekkensluiter. "Het was meer om te snuffelen aan de Premier League en ze wilden mij dan klaarstomen voor volgend seizoen."

De 24-jarige rechtsback van de Tukkers is bezig aan een uitstekend tweede jaar met al drie goals en tien assists. Tóch gaat hij er niet vanuit dat er zomaar zo’n grote club komt. En hij denkt al helemaal direct aan een nóg grotere club. "Het is niet vanzelfsprekend dat een speler buiten de top drie in Nederland de stap naar de Premier League maakt. Daar mik ik daarom ook niet op. Ik ben goed bezig, maar ik zie wel wat er komt. Het is een mooi compliment."

Teleurstellingen verwerken

Van Rooij heeft een paar dagen de tijd om de teleurstellingen te verwerken. Zaterdagavond wacht de volgende wedstrijd, dan komt SC Heerenveen op bezoek in de Grolsch Veste. "Het is gewoon jammer dat we uit de beker zijn. Ik heb ooit met NEC de bekerfinale mogen spelen, dat zou ik graag iedereen willen laten meemaken. Zeker met een club als FC Twente had me dat geweldig geleken, maar de focus moet weer op de competitie. Als we de kansen eens gaan afmaken, dan heb ik vertrouwen in een mooie afloop van het seizoen", besluit hij.

