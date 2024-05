FC Twente maakt transfer die al in de lucht hing nu écht bekend: 'Krijg je nu een sticker?'

FC Twente heeft zich versterkt met Bas Kuipers, de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Paul Bosvelt, technisch directeur van de club uit Deventer bevestigde het nieuws eerder deze week al. Er gingen al geruchten rond dat de linksback de overstap naar FC Twente zou maken.

Voorafgaand aan de play-offsfinale van GAE tegen FC Utrecht van afgelopen zondag werd de technisch directeur gevraagd naar de transfer van Kuipers. "Jullie raken hem kwijt aan Twente hè?", vraagt Kraay.

Nieuwste aanwinst FC Twente: aanval wordt versterkt met snelle buitenspeler FC Twente presenteerde vrijdagochtend haar eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Namen zoals Oranje-international Wout Weghorst en Bas Kuipers van Go Ahead Eagles kwamen ook al voorbij in de wandelgangen. Uiteindelijk is het de snelle buitenspeler Sayfallah Ltaief geworden.

"Ja, er zijn al de nodige berichten in de pers geweest", antwoordt Bosvelt. "We hebben geprobeerd het over de play-offs heen te tillen. Twente was denk ik iets te enthousiast."

"Bas speelt in ieder geval vanavond nog met ons mee en dan zien we wel verder. Wij zijn nu gefocust op de play-offs en de rest komt later." Kraay denkt al meer te weten. "Dan moet ik toch zeggen dat hij voor vier jaar heeft getekend daar", zegt de ESPN-presentator. "Ja", reageert Bosvelt. "Krijg je nu een sticker?"

Paul Bosvelt bevestigt: Bas Kuipers voor vier jaar naar Twente 🤝🔴 — ESPN NL (@ESPNnl) May 26, 2024

Bevestiging van FC Twente

FC Twente en Go Ahead Eagles bevestigen dinsdag wat iedereen dus al wist: Kuipers tekent bij de nummer drie van de Eredivisie een contract voor - inderdaad - vier seizoenen.