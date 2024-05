TV-gids: op deze zender kijk je naar de finale van de play-offs tussen Utrecht en Go Ahead Eagles

FC Utrecht en Go Ahead Eagles strijden komende zondag om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Lees hier op welke zender je naar de finale van de play-offs om Europees voetbal kijkt.

Utrecht rekende donderdagavond in eigen huis af met Sparta Rotterdam: 3-1. Eerder op de avond had Go Ahead Eagles op bezoek bij NEC gewonnen: 1-2. De Nijmegenaren hadden als nummer zes van de Eredivisie juist de beste papieren. Go Ahead was als nummer negen de laagstgeklasseerde ploeg in de play-offs.

Scheidsrechter FC Utrecht - Go Ahead Eagles

Utrecht speelt als hoogstgeklasseerde team thuis tegen Go Ahead, komende zondag om 18:00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Dennis Higler is de VAR bij de wedstrijd.

Zender FC Utrecht - Go Aheag Eagles

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is te zien op de zender ESPN 1. De voorbeschouwing begint zondag om 17:15 uur, driekwartier later is de aftrap in De Galgenwaard.

De ommekeer van FC Utrecht

Voor FC Utrecht is het een knotsgek seizoen. De ploeg stond onderaan in de Eredivisie aan het begin van de competitie, tot Ron Jans werd aangesteld als trainer. De goedlachse coach draaide het volledig om bij de Domstedelingen, met een knappe zevende plek tot gevolg.

Nu loert dus zelfs een ticket voor Europees voetbal. In Utrecht zijn de fans zo enthousiast, dat er een enorme wachtrij was voor de kaartverkoop voor het duel van zondag. We mogen dus een volle Galgenwaard verwachten voor het duel tegen Go Ahead Eagles.

Ticket voor de Conference League

Voor de winnaar van de finale wacht een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, het derde Europese toernooi. De afgelopen jaren gooiden Nederlandse teams hoge ogen in dat toernooi. Feyenoord haalde al eens de finale, waarin het verloor van AS Roma. En AZ schopte het tot de halve finale, maar moest het onderspit delven tegen West Ham United.