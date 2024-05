Nieuwste aanwinst FC Twente: aanval wordt versterkt met snelle buitenspeler

FC Twente presenteerde vrijdagochtend haar eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Namen zoals Oranje-international Wout Weghorst en Bas Kuipers van Go Ahead Eagles kwamen ook al voorbij in de wandelgangen. Uiteindelijk is het de snelle buitenspeler Sayfallah Ltaief geworden.

Sayf Ltaief komt over van FC Basel en hij werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Winterthur. De Tunesisch-Zwitserse buitenspeler heeft afgelopen seizoen 33 wedstrijden gespeeld voor Winterthur, en in die wedstrijden maakte hij acht goals en gaf hij zes assists. De nieuwste aanwinst van FC Twente is geboren in Zürich en speelde vijftien interlands voor Tunesië. Ltaief tekent in De Grolsch Veste een contract tot medio 2027 met de optie voor nog een seizoen.

"Vanaf het eerste contact met Arnold en Jan voelde het goed en wist ik dat ik voor FC Twente wilde spelen", vertelt Sayf Ltaief op de website van FC Twente. De Tunesische aanvaller ziet de Eredivisie als de ideale competitie om zich verder te ontwikkelen en door te groeien. "Ik kijk er naar uit om hier straks in dit stadion te spelen en de supporters te ontmoeten.

Technisch directeur Arnold Bruggink was erg te spreken over Ltaief. "Afgelopen seizoen heeft hij zich in de Zwitserse competitie nadrukkelijk laten zien en was er veel belangstelling voor hem", aldus Bruggink op de clubwebsite. "Sayf is een speler met veel snelheid, een goede dribbel en heeft veel dreiging in zijn spel. Zijn beste positie is vanaf de linkerkant."