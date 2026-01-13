FC Twente is doorgedrongen tot de kwartfinales van de KNVB-beker. De ploeg van trainer John van den Brom was in de Galgenwaard na een vroege achterstand met 2-1 te sterk voor FC Utrecht. Mats Rots besliste de wedstrijd in de laatste tien minuten.

Dani de Wit opende de score namens Utrecht in de twaalfde minuut. Halverwege de tweede helft trok Twente-invaller Ricky van Wolfswinkel de stand weer gelijk. Mats Rots besliste de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers met een fraaie treffer in de 82e minuut.

Twente nam het initiatief in de openingsfase en was gevaarlijk via Robin Pröpper. De aanvoerder testte Utrecht-keeper Vasilis Barkas met een hard schot. Utrecht toonde zich wel effectief bij de eerste kans. Na een corner schoot De Wit in twee instanties raak: 1-0. Alleen Kristian Hlynsson was daarna nog dicht bij een doelpunt voor rust, maar de Twente-middenvelder schoot via Barkas op de paal.

De tweede helft begon spectaculair met een afgekeurde treffer van Daan Rots van Twente en twee schoten van Utrecht-aanvaller Yoann Cathline op de lat. De Wit redde vervolgens een inzet van Pröpper van de lijn, waarna Van Wolfswinkel even later alsnog de 1-1 van Twente binnenschoof. Mats Rots bezorgde de bezoekers vervolgens de zege. Na een mooie actie van Bart van Rooij schoot hij de bal in de kruising: 1-2.

Laatkomers

FC Utrecht-trainer Ron Jans trad niet aan met de basisopstelling die hij eigenlijk voor ogen had. Dat had te maken met twee laatkomers in de selectie. Miguel Rodríguez en Derry John Murkin waren dinsdagavond niet op tijd in Galgenwaard aanwezig en dus moesten zij op de bank beginnen.

Jans sprak voorafgaand aan het duel bij ESPN openhartig over de maatregel. "Murkin zou starten, omdat Souffian El Karouani in het weekend ziek is geweest. Dat heb ik nu teruggedraaid. Het is altijd moeilijk te meten hoe iemand terugkomt na koorts, maar hij heeft karakter genoeg", zei de trainer.

Niklas Vesterlund staat op de plek van Rodriguez. Jans licht ook toe waarom hij in het nieuwe jaar zo streng optreedt. "Dit zijn de consequenties van onze nieuwe aanpak sinds begin dit jaar. Op 2 januari hebben we gezegd: we trekken de touwtjes wat aan. Dan moet je dat ook doen. Dan maar zo."