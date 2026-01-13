FC Utrecht-spelers Miguel Rodríguez en Derry John Murkin zijn streng aangepakt door trainer Ron Jans. De twee meldden zich dinsdagavond te laat in de Galgenwaard voor de achtste finale in de Eurojackpot KNVB Beker tegen FC Twente.

Jans sprak voorafgaand aan het duel bij ESPN openhartig over de maatregel. Rodríguez en Murkin zouden eigenlijk in de basis starten, maar beginnen toch op de bank omdat ze te laat waren. "We hadden een andere basisopstelling gepland", aldus de coach.

"Murkin zou starten, omdat Souffian El Karouani in het weekend ziek is geweest. Dat heb ik nu teruggedraaid. Het is altijd moeilijk te meten hoe iemand terugkomt na koorts, maar hij heeft karakter genoeg", legt Jans uit.

Consequenties

Niklas Vesterlund staat op de plek van Rodriguez. Jans licht ook toe waarom hij in het nieuwe jaar zo streng optreedt. "Dit zijn de consequenties van onze nieuwe aanpak sinds begin dit jaar. Op 2 januari hebben we gezegd: we trekken de touwtjes wat aan. Dan moet je dat ook doen. Dan maar zo."

De keuze voor Vesterlund betekent wel een ander type speler in de aanval. "Hij speelt nu als rechtsbuiten in plaats van Rodriguez. Het is een hele andere speler: een loper, geen individuele actie-maker", aldus Jans, die ook duidelijk maakt dat de laatkomers nog wel kans maken op speelminuten. "Ze mogen gewoon invallen, maar dan moeten ze zorgen dat ze daar klaar voor zijn."

'Je laat je team in de steek'