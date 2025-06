Het clubvoetbalseizoen is amper voorbij of de blik gaat alweer op volgend jaar. Terwijl veel trainers de eerste contouren van hun voorbereiding uitzetten, geniet Robert Maaskant van ongebruikelijke rust: hij zit momenteel zonder club. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine deelt de oud-trainer openhartig enkele opmerkelijke herinneringen, zowel in Nederland als daarbuiten.

Het avontuur als trainer bracht Maaskant onder andere naar Wit-Rusland, waar hij aan de slag ging bij Dinamo Minsk. Daar liep hij direct tegen een cultuurclash aan, vooral in de voorbereiding op het seizoen. "Ik heb zeker een keer een bijzondere voorbereiding gehad, die heb ik namelijk niet gehad. Dat is het gekste uit mijn carrière", blikt Maaskant terug.

Leidde tot ontslag

Zijn ambitie: zo vroeg mogelijk beginnen, om te kunnen concurreren met grootmacht BATE Borisov. "Dan konden we de groep eerder bij elkaar krijgen", legt hij uit. Maar dat liep anders. "De staf weigerde gewoon om twee weken eerder te gaan trainen. Nou ja… De teammanager. Hij was goede vrienden met de eigenaar en die verrotte het gewoon", vertelt Maaskant met een wrange glimlach. Het resultaat: uiteindelijk vertrok hij zelfs voordat de voorbereiding van start ging.

Pijnlijke transfer: Ronnie Stam naar Twente

Niet alleen in het buitenland, ook in eigen land kreeg Maaskant met bijzondere (en soms frustrerende) situaties te maken. Eén van de meest pijnlijke ervaringen uit zijn tijd als trainer bij NAC Breda kwam door een transfer, herinnert hij zich nog goed. "Dat was een héél vervelende transfer van Ronnie Stam naar FC Twente. Zij wisten dat NAC een financieel probleem had en kwamen toen op de allerlaatste dag met een bod dat niet te weigeren was."

Volgens Maaskant had Twente – destijds met Joop Munsterman als directeur – zich heel anders kunnen opstellen. "Ze hadden Stam al vele malen eerder op kunnen halen, maar dat was typisch het FC Twente van Munsterman. Ze waren zó verschrikkelijk arrogant en vervelend, naar iedereen in de voetbalwereld toe", stelt Maaskant. "Dat was wel echt een slechte ervaring, want wij raakten ineens vlak voor de competitie onze beste speler kwijt en dan ook nog onder de gewenste prijs…"

Beluister De Maaskantine

In de 22e aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de ex-trainer zijn scherpe mening over onder meer de spitsendiscussie bij PSV en luxe vakanties. Verder komt Maaskant met een opmerkelijke anekdote van zijn tijd als trainer bij FC Groningen en Dinamo Minsk, en worden enkele prikkelende stellingen en dilemma's behandeld.