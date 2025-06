Het trainersvak gaat 24/7 door. Zelfs tijd voor vakantie is er eigenlijk niet eens, beaamt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Het zorgde regelmatig voor bijzondere situaties als Maaskant met zijn vrouw genoot in de warme oorden. “Dan ligt je telefoon daar weer met veertig gemiste berichten…”, zegt de momenteel clubloze trainer.

De 56-jarige trainer trainde de afgelopen maanden Helmond Sport, maar zag zijn dienstverband bij de Brabantse ploeg aflopen. Hij kan met een gerust hart op vakantie, maar dat is in het verleden weleens anders geweest. Vooral in de beginjaren 2000. "Vroeger was je héél betrokken bij het samenstellen van de selectie. Dan zat je op vakantie nog steeds de hele tijd met je telefoon aan je oor", blikt Maaskant terug.

Afspraken maken met je partner

Maaskant herinnert zich nog een vakantie in Spanje met zijn vrouw. "Toen hebben we gewoon afspraken gemaakt”, doelt de oud-trainer van onder meer NAC, Willem II en FC Groningen op het minimaliseren van werkgerelateerde zaken. “Dan zei ik gewoon: tussen die en die tijd ben ik aan het bellen. Dan was je gewoon twee uur per dag aan het werk en voor de rest had je vakantie."

"Je hebt het ook wel nodig om heel even uit te schakelen, maar dat merk je vaak pas tijdens het padellen of golfsurfen. Dan heb je eindelijk tijd om even nergens aan te denken en dan denk je wel: ah, lekker", vervolgt Maaskant. "Maar het grappige is… Dan stap je na het sporten onder de douche en dan ligt die telefoon daar weer met veertig gemiste berichten."

Meer achteroverleunen

Hij beseft dat trainers tegenwoordig op dat gebied een stuk meer achterover kunnen leunen, maar een voetbalcoach zal nooit helemaal vrij zijn. "Tegenwoordig is het steeds vaker dat de technisch manager van tevoren komt en dan geeft de trainer aan: ‘Deze type spelers wil ik hebben’. En dan gaat de technisch directeur daarmee aan de slag. En dan word je als trainer alleen op de hoogte gebracht of je wordt gebruikt om de spelers te benaderen."

Nooit op stand-by

Maaskant weet echter als geen ander dat je nooit op stand-by gaat als trainer, vooral niet in de transferperiode. "Als voetbaltrainer ben je begaan, want het is jouw werk en passie. Je wil ook graag die goede spelers hebben…" Bovendien word je vaak gebruikt om spelers naar de club te praten. "Tóch nog even een telefoontje doen naar een speler om hem te overtuigen of hem over te halen", sluit Maaskant af.

