Oud-trainer Gertjan Verbeek kijkt terug op 'absoluut dieptepunt' in carrière: 'Had al drie keer 'nee' gezegd...'

Het nieuws dat Arnold Bruggink zijn taken als technisch directeur bij FC Twente neerlegde, kwam voor Gertjan Verbeek niet als verrassing. In een openhartig gesprek met Sportnieuws.nl spreekt de voormalig trainer over Brugginks keuze, diens karakter én blikt Verbeek terug op zijn eigen bewogen periode bij de Enschedese club. "Het is moedig om het te proberen, maar ik had van tevoren al mijn twijfels."

FC Twente-directeur Bruggink verraste afgelopen week vriend en vijand met zijn vertrek, maar Verbeek kan deze beslissing héél goed begrijpen. "Ik heb Arnold als speler meegemaakt. Hij is écht een mensenmens, geen man van confrontaties, zeker niet iemand die volgens het conflictmodel werkt", vertelt Verbeek tegenover Sportnieuws.nl.

'Ambitie van Arnold nooit begrepen'

"Daarom vond ik hem bij ESPN als analist juist helemaal op zijn plek: hij kan helder formuleren, weet mensen te entertainen en kwam over als een fijne collega. Ik heb nooit begrepen waarom hij die ambitie had om technisch directeur te worden. Je stapt dan in een wereld vol zaakwaarnemers en lastige onderhandelingen, kijk maar eens naar het hele gedoe rond Anass Salah-Eddine deze winter, toen hij weigerde te spelen enzovoort."

Daar kwam volgens Verbeek nog eens persoonlijk leed bij. "Als je dan ook nog een zware periode doormaakt, zoals het verlies van je moeder, en er is geen tijd om dat te verwerken... dan kan ik me voorstellen dat hij zegt: 'Er zijn dingen bij die functie die niet bij mij passen'. Ik vond het moedig om erin te stappen, maar van tevoren had ik al wel mijn twijfels of het helemaal bij hem zou passen. Niet qua kwaliteiten, maar wel qua mens. Ik heb Arnold héél hoog zitten en zo’n functie vraagt toch wel een ander karakter. Een commerciële functie past misschien beter."

FC Twente als dieptepunt

Het gesprek verschuift van Bruggink naar Verbeeks eigen Twente-tijd: geen succesverhaal, zo erkent hij zonder omwegen. "Het was het absolute dieptepunt van mijn carrière. Ik ben opgegroeid als FC Twente-supporter, woonde op een steenworp van het stadion. Eindelijk mocht ik trainer worden...", vervolgt Verbeek, die instapte toen de Tukkers slechts zes punten uit acht wedstrijden haalden, en net boven de degradatiestreep stonden.

"Ik was al drie keer gevraagd, wilde toen niet, maar de vierde keer zei ik: nu moet ik wel een keer ja zeggen. Het was een club zwaar in de problemen, met een selectie die niet op orde was en een schuld van tientallen miljoenen. René Hake kreeg het niet aan de praat, Jan van Halst combineerde alles als technisch én commercieel directeur, waardoor ik taken van hem overnam – dat leidde allemaal af."

Verbeek beschrijft de sfeer in die periode als ‘kommer en kwel’. "Niemand zag het zitten, overal conflicten en mensen die niet wilden of konden. De club lag op apegapen", blikt de oud-trainer terug op zijn tijd in Enschede. Onder leiding van Verbeek won Twente echter maar één keer en zakte het af naar de laatste plaats op de ranglijst in de Eredivisie

Onprettige samenwerking met Marino Pusic

Volgens Verbeek hielp de 'onprettige samenwerking' met toenmalig assistent Marino Pusic ook niet mee. "Hij had het gevoel dat hij de nieuwe hoofdtrainer moest zijn, was gepikeerd", zegt Verbeek. "Mijn eigen assistent Jan de Jonge waarschuwde me al, maar ik ben van nature niet wantrouwend. Ik heb Pusic veel ruimte gegeven, uiteindelijk nam hij het van me over, maar het mocht niet baten. FC Twente degradeerde alsnog."

Ondanks alles is Verbeek opgelucht dat de club weer boven water is gekomen. "Ik ben blij dat het weer beter gaat, dat de miljoenenlast kleiner is geworden. FC Twente is sinds oudsher mijn club", sluit Verbeek af.