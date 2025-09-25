Go Ahead Eagles legde voetballend gezien een uitstekend duel op de mat, maar stond uiteindelijk toch met lege handen bij het Europa League-debuut tegen FCSB. Wéér trapte een Nederlandse club in de wetten van het Europese voetbal: véél meer balbezit, maar toch verliezen. Dat beseft ook Eagles-aanvoerder Mats Deijl zich.

Go Ahead Eagles had 73,4 procent balbezit, het hoogste percentage voor een Nederlandse ploeg in een Europa League-wedstrijd in de afgelopen vijf jaar. "Uiteindelijk heb je nul punten, dus je hebt er geen reet aan", zegt Deijl onder meer tegen Sportnieuws.nl. Linthorst reageerde zichtbaar verbaasd. "Oh, echt? Het is bizar dat je zoveel balbezit hebt en tóch verliest."

Europese wetten

Kowet schoot liefst zeventien keer, waarvan zeven keer op doel, maar kwam uiteindelijk niet op het scorebord: 0-1. Deijl spreekt van een 'keiharde les'. "De Europese wetten tellen: als je zelf niet scoort en zij hebben aan één à twee kansen genoeg, dan verlies je. Ik had de gehele wedstrijd wel het gevoel dat die goal wel een keer zou vallen… Maar die viel helaas niet", zegt de aanvoerder van de Eagles met een zichtbaar teleurgesteld gezicht.

"Het is allemaal leuk om veel de bal en kansen te hebben, maar uiteindelijk gaat het om de punten. Dat is de harde les van het Europees voetbal en die moeten we heel snel leren", vervolgt Deijl, die op bijval kan rekenen van Linthorst. "Het is toch anders dan dat je in Nederland vaak treft", doelt de middenvelder op het 'dood maken van de wedstrijd'. "Het is héél frustrerend, dat zie je bij ons en op de bank, het is toch een ander soort voetbal. Zonde dat we deze niet winnen."

'Dan zegt iedereen: wat een eerste helft...'

Trainer Melvin Boel zag een droom in vervulling gaan. Hij zag als jonge knaap de UEFA Cup-finale tussen Feyenoord en Borussia Dortmund in De Kuip, ditmaal mocht hij zelf ervaren hoe mooi het Europese toneel kan zijn. " Het leek mooi te worden en de eerste helft zag dat er ook naar uit. Dit zijn de wetten van Europees voetbal. Het gaat niet om de bal hebben, maar om de bal tegen het net schieten. Er had meer in gezeten", vertelt Boel op de persconferentie.

De boodschap van Boel voor zijn ploeg is duidelijk. "We moeten meer verzilveren, zodat we onszelf belonen. Als we twee of drie goals hadden gemaakt, zegt iedereen, wat een geweldige eerste helft. Dat had zomaar gekund", besluit de jonge hoofdtrainer, die op donderdag 2 oktober op revanche kan. Dan speelt Go Ahead Eagles tegen Panathinaikos.

