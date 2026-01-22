Voor FC Utrecht is het hoofdtoernooi van de Europa League uitgedraaid op een nachtmerrie. De ploeg van Ron Jans was al zo goed als uitgeschakeld, maar weet na de thuisnederlaag tegen KRC Genk helemaal zeker dat het avontuur in Europa na het uitduel tegen Celtic van volgende week voorbij is.

De wedstrijd tussen beide teams ging met flink wat vertraging van start door problemen met de uitfans. Uiteindelijk kon er bijna een uur later dan gepland afgetrapt worden. Dat gebeurde zonder uitsupporters, maar zelfs dat hielp Utrecht niet.

Zakaria El Ouahdi maakte in de 54e minuut de openingstreffer van de huidige nummer elf van de Belgische competitie. Daan Heymans benutte in de 83e minuut een makkelijk toegekende strafschop.

De crisis bij FC Utrecht blijft door de nederlaag groeien. De Domstedelingen kunnen dus niet meer door in Europa en onlangs werden ze ook al uitgeschakeld in de KNVB Beker. De ploeg van trainer Jans, die na dit seizoen met pensioen gaat, heeft slechts één van de laatste elf duels in verschillende competities gewonnen.

Pijnlijke aftocht in Europa

Utrecht begon het Europese seizoen nog goed door liefst drie voorrondes te overleven, maar eenmaal aanbeland in het hoofdtoernooi waren de prestaties erg matig. De ploeg van Jans heeft in zeven duels slechts één punt weten te pakken. Alleen in de thuiswedstrijd tegen FC Porto werd gelijkgespeeld. Utrecht verloor van Brann, Freiburg, Nottingham Forest, Real Betis, Olympique Lyon en nu dus ook Genk. In de laatste wedstrijd gaan ze op bezoek bij Celtic.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.