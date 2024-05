Kenneth Perez hekelt vuurwerkgooiende supporters: 'Dan ben je toch zo gestoord!'

Aanwezige supporters hebben zich in de Galgenwaard misdragen tijdens het play-offduel tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Vanuit het uitvak werd een fakkel gegooid richting de Utrecht-fans. Daarna liep het uit de hand.

Een paar minuten voor tijd werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Go Ahead Eagles-supporters gooiden vanuit het uitvak een rode fakkel terug richting het FC Utrecht-vak. Vervolgens gooiden de Utrecht-supporters de fakkel terug, maar volgde ook een vuurwerkbom. Scheidsrechter Allard Lindhout kon niet anders dan de wedstrijd tijdelijk staken.

De wedstrijd verliep eigenlijk erg gemoedelijk, tot in de slotfase. Na een rode kaart van Oscar Fraulo bij FC Utrecht in de 86ste minuut bij een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg veranderde dat. Volgens ESPN-analist Perez komt dat door de plotselinge spanning. "Alle frustratie en idiotie komt dan tevoorschijn", zegt hij vanuit de catacombe.

Gestoord

Perez kan er bij zijn hoofd niet bij. "Zij vinden het een goed idee om een fakkel in een ander vak te gooien waar medemensen zitten die toevallig fan zijn voor een andere club. Dan ben je toch zo gestoord!" Presentator Milan van Dongen is het met hem eens. "Je kunt iemand voor de rest van zijn leven verwonden", zegt hij.

Neerwaartse spiraal

"Het is zo misselijkmakend", vervolgt Perez. "Op een gegeven moment moet toch iemand zeggen: tot hier en niet verder." Volgens hem is het ook niet alleen een probleem in het voetbal, maar in de hele maatschappij. "Je ziet echt een neerwaartse spiraal in Nederland dat het bijna niet meer grappig is."

Het gedrag kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. "Als er nu een pitchinvasion komt met deze opgefokte mensen... Je houdt je hart vast", zegt Van Dongen. "Het is echt om moedeloos van te worden", aldus Perez.

Karma is a b*tch

Nadat de wedstrijd werd hervat maakte Go Ahead de 1-1 via een eigen goal van Nick Viergever. De wedstrijd moet dus verlengd worden. Net goed voor de supporters die zich hebben misdragen, vindt Perez.

"Dit is toch niet te geloven", zegt hij. "Karma is a b*tch. Die Utrecht-supporters die trammelant lopen te maken in de hoek. En Go Ahead die de 1-1 maakt."