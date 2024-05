Go Ahead Eagles gaat Europa in: 'De laatste twee zeges in de slotfase tekent ons elftal'

Go Ahead Eagles won op weergaloze wijze van FC Utrecht. Op bezoek in de Domstad leek Go Ahead Eagles het onderspit te moeten delven, maar in de slotfase werd de verlenging afgedwongen. Wederom in de slotfase, ditmaal van de verlenging, trokken de Deventenaren aan het langste eind met een doelpunt van Joris Kramer. Bas Kuipers en Bobby Adekanye waren door het dolle heen na afloop.

Adekanye speelde een geweldige wedstrijd en was constant gevaarlijk. De pijlsnelle buitenspeler bleef geloven in een resultaat, ondanks dat het geen makkelijke kluif was. "Vooral door de tweede helft bleef ik geloof houden, maar uiteindelijk hadden we wel geluk met de rode kaart en dat die laatste ballen net goed vielen", zei Adekanye in gesprek met Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink.

Net als afgelopen woensdag tegen NEC werd de wedstrijd in de slotfase beslist. Adekanye geeft aan dat het typisch het Go Ahead Eagles van dit seizoen is. "Het tekent Go Ahead Eagles dat we twee wedstrijden op rij op deze manier winnen. We blijven altijd doorgaan, negentig minuten lang. Dat hebben we nu wel bewezen in de laatste twee finales."

Go Ahead Eagles trekt zege na chaos op de tribunes naar zich toe: Eagles gaat Europa in FC Utrecht en Go Ahead Eagles zorgden voor een vermakelijke strijd, maar de uitploeg trok aan het langste eind. De bezoekers leken met een 1-0 nederlaag huiswaarts te keren, maar na ongeregeldheden op de tribune trok Go Ahead Eagles in de verlenging de wedstrijd naar zich toe. Het eindigde in 1-2.

Een droom voor Bas Kuipers

Voor Go Ahead-aanvoerder Bas Kuipers is het een droom die uitkomt. Kuipers kwam vier seizoenen geleden naar Eagles, maar had nooit mogen dromen dat ze Europees voetbal zouden halen. "Het is absoluut een droom voor, maar eigenlijk voor iedereen binnen Go Ahead Eagles. Het is fantastisch dat we dit hebben weten te bereiken."

Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers viert feest na behalen Europees voetbal met Go Ahead Eagles. ©Pro Shots.

Besef moet nog komen

Go Ahead Eagles dat Europa ingaat. Adekanye speelde zelf met Lazio in de Europa League, maar het besef dat hij met de club uit Deventer Europa ingaat, moet nog komen. "We geloven het nog steeds niet en ik denk dat ik het over een week nog steeds niet helemaal besef. We hebben het hele seizoen zo hard hiervoor gewerkt, maar dit had ik niet meteen verwacht. Ik ga eerlijk zijn: dit had ik nooit verwacht met Go Ahead Eagles. Handhaving was altijd de doelstelling, maar dat het zo is gelopen wel heel erg mooi", aldus Adekanye.

Go Ahead Eagles-fans en spelers vieren feest, ruim na afloop van de wedstrijd. ©Pro Shots.

Vieren met de fans

Na de wedstrijd moest Go Ahead Eagles als een speer naar binnen voor de veldbestorming van FC Utrecht-fans. Toen het stadion eenmaal leeg was, mocht het feest alsnog losbarsten op het veld bij de Go Ahead Eagles-fans. Een prachtig moment, zo liet Adekanye optekenen. "Ik heb natuurlijk een opstootje gehad met mijn eigen fans, maar dat we het zo mogen afsluiten met z'n allen is prachtig. Wat een geweldige club. We gaan gewoon Europa in met Eagles", zei een trotse Adekanye, die dit seizoen geen doelpunt maakte, maar wel zeven assists gaf.