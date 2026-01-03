Voor Ron Jans voelt de tweede seizoenshelft als een grote afscheidstournee langs de Nederlandse stadions. De 67‑jarige trainer van FC Utrecht kiest er na dit seizoen voor om definitief te stoppen en te genieten van zijn pensioen. Het begon allemaal in 2002, toen toenmalig FC Groningen‑directeur Hans Nijland het aandurfde om de onervaren Jans aan te stellen. "Het was natuurlijk ook wel heel bijzonder voor een club die onderaan stond."

"Dit nieuws zag ik wel aankomen, want Ron heeft dat ook al een paar keer aangegeven. Ik snap heel goed dat hij wil genieten van zijn gezin en zijn kleinkinderen. Hij is natuurlijk ook al 67 jaar en het zijn niet allemaal Dick Advocaats, die doorgaan tot ze bijna tachtig jaar zijn", lacht Nijland in gesprek met Sportnieuws.nl. "Alhoewel, ik moet nog maar zien of Ron daadwerkelijk stopt. In zijn teksten proef ik nog wel een lichte twijfel."

Begin van zijn trainerscarrière

Na liefst 23 jaar in het profvoetbal vindt Jans het mooi geweest. Met Nijland blikt deze site terug op het begin van de rijke carrière van de huidig trainer van FC Utrecht. Zijn loopbaan begon bij FC Groningen. "Ik kende Ron al goed, want nadat hij zijn voetbalcarrière had afgesloten bij Veendam, heeft hij mij en mijn compagnon twee dagen in de week Duitse les gegeven, omdat we met onze drukkerij ook een filiaal in Duitsland wilden openen", vertelt Nijland over de voormalig leraar Duits.

In dezelfde periode speelde Jans samen met Nijland in het eerste elftal van amateurclub HSC. "Dat wilde hij graag als hij er ook jeugdtrainer kon worden", zegt Nijland over het prille begin van hun samenwerking. In 2002 durfde Nijland het aan om de nog onervaren Jans aan te stellen. "We stonden na negen wedstrijden op één punt en namen afscheid van Dwight Lodeweges. We waren in gesprek met Frans Adelaar, maar die vroeg een astronomisch bedrag voor FC Groningen-begrippen."

"Toen hebben Henk Veldmate en ik gezegd: dat gaan we niet doen, we gaan voor Ron Jans", vervolgt Nijland. "Dat was een complete verrassing voor alles en iedereen, want Ron was op trainersgebied een volstrekt onbekende. Hij was weliswaar zéér succesvol als voetballer bij Groningen, maar was toen assistent bij FC Emmen en had alleen ervaring als trainer van amateurclubs ACV en Achilles. Dus ja, dan is het natuurlijk wel heel bijzonder voor een club die onderaan stond in de Eredivisie."

Salaris kwam nog niet ter sprake

De oud-directeur van FC Groningen kan zich de eerste gesprekken met Jans nog goed voor de geest halen. "We zaten op een zondagavond bij mij thuis, maar dat gesprek duurde tot diep in de nacht. Op een gegeven moment heb ik hem naar buiten begeleid en toen vroeg Ron: hoe zit het eigenlijk met het salaris? Daar hadden we het dus nog helemaal niet over gehad", lacht Nijland, die toegeeft dat het om een bescheiden salaris ging. "Maar als hij ons in de Eredivisie zou houden, dan zou hij een flinke bonus krijgen."

Jans zorgde vervolgens voor een enorme ommekeer: Groningen, dat stijf onderaan stond, wist hij naar een veilige vijftiende plek te loodsen. Daarna bouwde hij de club uit tot een stabiele subtopper. "We hebben een prachtige reis meegemaakt. Hij heeft het overal goed gedaan. Alleen het uitstapje bij Heerenveen had hij niet moeten doen", zegt Nijland met een knipoog

'Hij stond als eerste aan het kraambed'

Nijland en Jans werkten bij FC Groningen jarenlang succesvol samen, maar waren daarna lange tijd niet on speaking terms. Inmiddels is dat volledig bijgelegd. "We hebben met Ron 8,5 jaar lang een geweldige trainer gehad. Kijk, alle trainers in het betaald voetbal hebben verstand van het spelletje, anders kom je niet op die stoel. Maar wat Ron speciaal maakt als trainer is zijn empathisch vermogen", legt Nijland uit.

"Hij kan zich geweldig inleven in spelers, in stafleden, in alle mensen met wie hij werkt en weet een snaar te raken. Op die manier weet hij een heel sterk team te bouwen. Dat beheerst hij fantastisch. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat hij als eerste aan het kraambed stond als één van de spelersvrouwen moest bevallen", grapt Nijland.

Recht door zee

Hoewel vaak werd gedacht dat Jans en Nijland onafscheidelijk waren, nuanceert Nijland dat beeld. "We waren vooral professioneel héél goed met elkaar, maar we zijn elkaar regelmatig ook wel aangevlogen. Onze gesprekken wilden best wel eens knetteren, alleen dat accepteerden we ook van elkaar. Ik heb liever dat je eerlijk vertelt wat je ervan vindt en dat heeft Ron ook. Dat heb ik altijd gewaardeerd. Ron houdt niet van dubbele agenda’s, daarom is hij ook zó geliefd bij al zijn clubs", besluit Nijland.