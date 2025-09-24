Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl kreeg tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-debuut de lachers op zijn hand. De goedlachse verdediger kreeg afgelopen weekend tegen PEC Zwolle een flinke tik te verwerken, maar merkte dat zijn vriendin daar niet moeilijk over deed. "Gewoon een kusje, hè", zegt Deijl met een grote grijns.

Deijl kreeg in de IJsselderby tegen PEC Zwolle te maken met een stevige tackle van PEC-middenvelder Jamiro Monteiro. Het hoge been van Monteiro raakte het gezicht van de verdediger, wat resulteerde in lichte schade. Deijl kan er inmiddels om lachen. "Mijn lip is nog een beetje dik en ik heb nog een beetje last van mijn neus, maar het ziet er gelukkig prima uit", stelt Deijl voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen FCSB.

'Gewoon een kusje, hè'

Hoe reageerde zijn thuisfront op de situatie? "Mijn vriendin vond een iets dikker lippie wel prettig, een keer wat anders", grapte Deijl, wat zorgde voor hilariteit in de perszaal. Vervolgens corrigeerde hij zichzelf met een brede glimlach. "Allemaal gekke… Gewoon een kusje, hè. Dit moet je niet doen, Willem", richt hij zich tot één van de journalisten.

Historische avond voor Go Ahead Eagles

Donderdagavond om 18.45 uur speelt Go Ahead Eagles voor het eerst in de Europa League. De stad Deventer kleurt steeds meer geel en rood, iets wat Deijl als inwoner van de stad duidelijk merkt. "Voetbal is een groot thema hier in de stad en dat leeft altijd wel. Je wordt nu alleen wel meer aangesproken in de Albert Heijn. Het zijn hele positieve, leuke dingen. Ik hoop dat de vier thuiswedstrijden volksfeesten worden. Ik hoop op één grote kolkende massa", gaat Deijl verder.

Hoewel Go Ahead Eagles vorig jaar in de voorrondes van de Conference League werd uitgeschakeld, ziet Deijl duidelijk progressie in het team. “Ik denk dat we nu verder zijn dan de wedstrijd tegen Brann vorig jaar. Toen waren we zoekende, nu gaan we Europees spelen op het moment dat we meer op elkaar zijn ingespeeld. Ik weet niet of we nu al net zo goed zijn als vorig jaar, maar ik geloof wel dat we ons iedere week ontwikkelen en steeds beter worden. En er zit nog steeds rek in.”

