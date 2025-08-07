Trainer Ron Jans van FC Utrecht moest zich vooral boos maken tijdens de uitwedstrijd van zijn ploeg bij Servette in de derde voorronde van de Europa League. Dat had hij liever niet gedaan, maar wat hij zag van zijn spelers kon hem alles behalve bekoren. Toch telt het scorebord en daar stond een 3-1 zege op voor FC Utrecht in Zwitserland.

Ron Jans zag zijn ploeg bij Servette net als in de duels met FC Sheriff in de tweede voorronde van de Europa League slecht beginnen. Maar de coach van FC Utrecht reist na een 1-0-achterstand toch met een 3-1-overwinning terug uit Zwitserland. "Je denkt: begin eens een keer goed, dit is al de derde keer dat we te afwachtend openen", sprak Jans bij Ziggo Sport nadat de Utrechters toch nog redelijk eenvoudig hadden gewonnen.

'Donderspeech bewaar ik voor belangrijk moment'

"Ik vond hen heel agressief in de duels, dat zag ik bij ons veel te weinig. We leden ook te makkelijk balverlies en handelden niet snel genoeg. De achterstand was terecht", keek Jans terug op de openingsfase in Genève. Na rust herstelde zijn ploeg zich. Daar was geen donderspeech voor nodig. "Die bewaar ik voor belangrijke momenten. Het ging ook al iets beter, maar ik heb wel gezegd dat Souffian (El Karouani) vanuit de verdediging moest doorschuiven zoals afgesproken. Dat deed hij niet. Pas toen dat gebeurde, kwamen we aan voetballen toe."

Europees voetbal FC Utrecht

Servette kwam in de 12e minuut op voorsprong door een doelpunt van Jérémy Guillemenot. Na rust sloeg Utrecht toe. De gelijkmaker was een eigen doelpunt van Antony Baron. Treffers van Siebe Horemans en Gjivai Zechiël zorgden voor de 3-1-eindstand. Als FC Utrecht over twee wedstrijden wint, wacht in de play-offs Zrinjski Mostar uit Bosnië en Herzegovina of Breidablik uit IJsland. Lukt dat niet, dan belandt FC Utrecht in de play-offs van de Conference League.

Als Jans met zijn ploeg het tweeluik met Servette overleeft, is het zeker van Europees voetbal. In de laatste voorronde van de Europa League ligt sowieso een 'overwinteringsticket' klaar: ofwel in de EL, ofwel in de Conference League, waar ook AZ in zit.

